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kosmos_news
iPad Pro от Apple получит самое большое обновление за последние 5 лет в 2024 году
В начале марта стало известно, что Apple не будет проводить в этом месяце презентацию новых iPad Pro и MacBook Air. Ожидается, что лучший планшет компании, iPad Pro, впервые с 2018 года получит серьезное обновление.

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Выпустив iPad Pro, Apple пополнила свою серию планшетов в 2015 году. Модели Pro всегда были оснащены лучшими технологиями. Они в последний раз подвергались серьезному обновлению в 2018 году и работают на тех же мощных процессорах серии M, которые производитель использует в Macbook с 2021 года.

Модель 2022 года претерпела незначительные нововведения. Она должна выйти на полную мощность в этом году: ожидается крупное обновление. Изначально модель планировали презентовать в марте, но, как стало известно в начале месяца, релиз устройства перенесли.

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Следующее поколение iPad Pro, которое должно быть представлено совсем скоро, по-прежнему будет состоять из двух моделей разных размеров. 

Изображение из открытых источниковМеньшая модель снова будет иметь 11-дюймовый экран, а более крупный iPad Pro - 13 дюймов. Кроме того, Apple будет использовать в обоих моделях OLED-дисплеи. В нынешних iPad Pro производитель использует мини-светодиодные экраны в 12,9-дюймовой версии, а в меньшей модели используется более старая светодиодная технология. В обеих моделях дисплеи должны стать «четче и ярче, а цвета точнее воспроизводиться».

Новые модели iPad Pro также получат прирост скорости за счет процессоров M3, которые в этом году будут установлены в первые MacBook и, возможно, в iMac. В отличие от предыдущих чипов серии M, предстоящее поколение должно быть основано на трехнанометровой архитектуре и, таким образом, быть более энергоэффективным и производительным, чем серии M1 и M2, которые до сих пор производятся по пятинанометровому техпроцессу.

Apple также должна добавить в аксессуары для iPad Pro новую клавиатуру Magic Keyboard. Она сделает планшеты еще более похожими на Macbook, среди прочего, за счет увеличения трекпада. Это решение призвано устранить критику в адрес текущей версии Magic Keyboard, выпущенной в 2020 году.

Вероятно, Apple также изменит расположение камеры Face ID и веб-камеры в следующем поколении iPad Pro. Они сейчас прикреплены к короткой стороне, тогда как в iPad 10 они уже были перенесены на длинную сторону, чтобы планшет можно было лучше использовать в качестве замены ноутбука в сочетании с клавиатурой.

Благодаря многочисленным ожидаемым апгрейдам и якобы улучшенной клавиатуре Apple сможет снова увеличить продажи. Последние несколько кварталов не выглядели благоприятными для Apple, как и для других компаний, с точки зрения продаж планшетов и ноутбуков.

Снижение показателей продаж в этих категориях продуктов можно объяснить пандемией, из-за которой многие потребители запаслись новым оборудованием. Но в настоящее время несколько хаотичная стратегия Apple в отношении iPad должна способствовать снижению показателей продаж. iPad 10 2022 года стал самым интересным, но и самым спорным обновлением на рынке планшетов.

Другие продукты в этой категории за последние годы получили довольно незначительные обновления. Кроме того, чуть более дешевый iPad Air можно рассматривать как разумную альтернативу iPad Pro, даже несмотря на то, что он имеет лучший дисплей с частотой 120 Гц, лидарный датчик и вторую камеру.


#apple #технологии #планшет #чипы #oled #обновления #ipad pro
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