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kosmos_news
Рост мем-токенов достигает 300%
В очередной раз на рынке криптовалют наблюдается рост цен мем-токенов. Повышение некоторых монет достигает 300% в недельном тренде.

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За последние несколько дней невероятный рост демонстрируют так называемых мем-криптовалюты. Такие монеты в настоящее время лидируют по темпам роста котировок. Они достигают прироста цен до 300% в рамках недельного тренда.

Изображение из открытых источников

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Текущим лидером является Shiba Inu (SHIB) с ростом 302% в недельном тренде. Только с 4 по 5 марта курс актива вырос на 61%, и теперь токен находится на десятом месте среди всех криптовалют по рыночной капитализации.

С рыночной капитализацией в $25 млрд SHIB уже не так сильно отстает от Dogecoin. Dogecoin (DOGE) растет на 90% в недельном тренде и примерно на 17% за последние 24 часа. В настоящее время актив является девятой по величине криптовалютой.

В недельном тренде DOGE занимает лишь седьмое место по темпам роста. Только одному проекту удалось превзойти Dogecoin, который не является мем-криптовалютой: eCash (XEC).

Pepe (PEPE) занимает второе место среди лидеров недели с приростом 240%. Далее следуют Dogwifhat (WIF) (+182%), FLOKI (FLOKI) (+185%) и Bonk (BONK) (+147%).

Мем-криптовалюты обычно особенно популярны для спекуляций. Биткоин 5 января на какое-то время достиг предыдущего исторического максимума, который установил в ноябре 2021 года. Соответственно, в настоящий момент велика эйфория на рынке криптовалют, от которой помимо BTC извлекают выгоду многие другие криптовалюты, включая мем-токены. Эти активы очень зависят от настроений рынка.

Мем-токены привлекают к проектам внимание именно благодаря своей простоте. Только трем из шести ведущих мем-токенов удалось установить новый исторический максимум за последние несколько дней. Остальные три торгуются значительно ниже предыдущих максимумов – по крайней мере, 6 марта.

Pepe, Bonk и Dogwifhat удалось достичь нового максимума, в то время как три старых проекта Floki, Dogecoin и Shiba Inu еще далеки от былых пиков. Мем-токены особенно нестабильны, поскольку они зависят от настроений рынка.

Если ценовое ралли заканчивается, цена нормализуется или проект вообще уходит в небытие. Floki, Dogecoin и Shiba Inu установили свои предыдущие максимумы на бычьем рынке 2021 года.

#криптовалюты #shiba inu #bonk #мем-токены #floki
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