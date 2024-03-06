Итальянский военный корабль применил рискованную, но эффективную тактику, чтобы сбить беспилотник хуситов.

Итальянский флот, очевидно, полагается на рискованную, но экономически эффективную стратегию борьбы с дронами хуситов. Впервые такой летательный аппарат был сбит из обычной 76,2-миллиметровой корабельной установки, а не гораздо более дорогой зенитной ракетой.

Эсминец сбил беспилотник хуситов из пушки Super Rapid Фото: ItalianLarry/Wikimedia

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Ожидается официальное подтверждение атаки от итальянских вооруженных сил. В сообщениях СМИ указывается, что беспилотник хуситов был сбит с расстояния всего 6,5 километров. Дрон летел прямо в сторону военного корабля «Кайо Дуилио». Экипаж принял решение использовать полностью автоматическую корабельную пушку Oto Melara Strales калибра 76 мм Super Rapid.

Oto 76/62 в версии Strales от оружейной компании Leonardo имеет дополнительную встроенную радиолокационную систему, так что пушка также пригодна в качестве системы защиты ближнего действия от ракет.

Super Rapid может оснащаться управляемыми снарядами DART. Дальность действия достигает 8 километров.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, снаряды DART не использовались. Одним из возможных вариантов для атак является зенитный боеприпас PFF с дальностью действия около 16 километров, который также используется на немецком фрегате Hessen.

Остается под вопросом, действительно ли ВМС Италии воздерживались от использования более дорогих зенитных ракет по соображениям экономии. Даже если такая ракета стоит несколько миллионов долларов, прибегать к корабельной пушке достаточно рискованно.

Как объясняет The War Zone, даже если дрон хуситов не сможет потопить эсминец класса «Кайо Дуилио», удар может нанести огромный ущерб и унести десятки жизней. Финансовый ущерб от попадания дрона будет намного больше, чем стоимость обычной зенитной ракеты. Не следует также игнорировать разрушительный символизм удара хуситов.

В последние недели Красное море все чаще становится театром военных действий. Хуситы хотят добиться прекращения израильской военной операции в секторе Газа, нападая на грузовые суда. Военные корабли Германии, США, Бельгии, Великобритании и Италии находятся в регионе, пытаясь защитить судоходство. Беспилотники хуситов постоянно сбиваются. Ранее, немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский разведывательный дрон.