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Ожидается, что через несколько месяцев цены на аккумуляторы LFP производства китайской компании CATL снизятся примерно на 50%. Это станет солидным стимулом для развития электромобильности.
По данным сайта The Driven, последние оценки затрат указывают на то, что цены на аккумуляторы, предлагаемые китайской компанией CATL, упадут на 50% в 2024 году. Это аккумуляторы LFP (литий-железо-фосфатные).
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По имеющимся данным, эти батареи, как ожидается, типичный аккумулятор электромобиля емкостью примерно 60 кВтч будет стоить менее $3400. Соответственно. стоит ожидать снижение стоимости электромобилей, цена на которые и без того падает в последний год.
Ожидается, что снижение затрат станет результатом технологического прогресса, правильной организации цепочек поставок и оптимизации производства. Китайская компания CATL является крупнейшим производителем аккумуляторов в мире; на нее приходится 37% мирового производства этих элементов.