Цены на аккумуляторы LFP китайской компании CATL упадут на 50% вследствие технического прогресса в производстве.

Ожидается, что через несколько месяцев цены на аккумуляторы LFP производства китайской компании CATL снизятся примерно на 50%. Это станет солидным стимулом для развития электромобильности.

Изображение из открытых источниковПо данным сайта The Driven, последние оценки затрат указывают на то, что цены на аккумуляторы, предлагаемые китайской компанией CATL, упадут на 50% в 2024 году. Это аккумуляторы LFP (литий-железо-фосфатные).

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Аккумуляторы LFP. Изображение из открытых источников

По имеющимся данным, эти батареи, как ожидается, типичный аккумулятор электромобиля емкостью примерно 60 кВтч будет стоить менее $3400. Соответственно. стоит ожидать снижение стоимости электромобилей, цена на которые и без того падает в последний год.

Ожидается, что снижение затрат станет результатом технологического прогресса, правильной организации цепочек поставок и оптимизации производства. Китайская компания CATL является крупнейшим производителем аккумуляторов в мире; на нее приходится 37% мирового производства этих элементов.