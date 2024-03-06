Производителям автомобилей в Европе придется использовать больше кнопок вместо сенсорных экранов. Рекомендации вступят в силу с 2026 года.

Производителям автомобилей в Европе придется размещать на приборной панели больше кнопок, а не сенсорные экраны, если они стремятся к высокому рейтингу безопасности. Euro NCAP, ассоциация европейских министерств транспорта, автомобильных клубов и страховых ассоциаций, разработает к 2026 году соответствующие рекомендации. В них говорится, что пять важных функций в каждом автомобиле должны будут выполняться с помощью физических кнопок, а не с помощью сенсорного экрана.

Салон Tesla со множеством сенсорных экранов. Фото: Bram Van Oost

В частности, для указателей поворота, аварийной сигнализации, дворников, звуковых сигналов и функций SOS потребуются физические кнопки, сообщает страховая компания Hagerty. Только тогда автомобили смогут получить заветный пятизвездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP. Для европейского регулятора сенсорные экраны представляют слишком большой риск, когда речь идет о функциях, связанных с безопасностью.

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Несколько производителей уже подверглись критике за слишком сложное управление сенсорным экраном, которое заставляет водителей открывать меню для регулировки сидений, зеркал и вентиляции.

Tesla и VW, среди прочих, часто критикуют за обилие сенсорных дисплеев в салоне. Только в декабре прошлого года VW объявила об отказе в новых машинах от большого количества сенсорных экранов из-за жалоб клиентов. Хотя соблюдение новых правил Euro NCAP не является обязательным, производители автомобилей, которые этого не сделают, потеряют ценные баллы в своих рейтингах безопасности.