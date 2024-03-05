НАТО раскрыла, из чего состоит паёк солдат разных стран-членов альянса.

На своем официальном сайте НАТО решило подробно представить продовольственные пайки, предоставляемые солдатам некоторых стран альянса. Как сообщается, блюда, приготовленные для солдат, должны соответствовать нескольким определенным параметрам.

Фото: НАТО

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Готовые к употреблению блюда должны содержать как можно больше питательных веществ. Также важно, чтобы они были в удобной упаковке, максимально легкими и готовыми к хранению в самых сложных погодных условиях. Если еду требуется разогревать, что этот процесс должен быть максимально простым.

Подробные требования к продовольственным рационам включены в Соглашение НАТО по стандартизации (STANAG 2937), разработанном в 2019 году. Правила указывают, среди прочего, на то, что солдаты должны уметь готовить еду максимально простым способом, а сама пища должна быть пригодна для употребления как в горячем, так и в холодном виде.

Там же затрагиваются вопросы калорийности питания. Для солдат, которые не выполняют боевых задач, STANAG рекомендует 3600 калорий в день. При участии солдат в боевых действиях их дневная порция увеличивается почти до 5000 калорий.

Паёк солдат армии Нидерландов. Фото: НАТО

Паёк солдат армии Великобритании. Фото: НАТО

В документе также указано, что при поставках пайков должны учитываться особенности конкретных культур и религий. Некоторые продуктовые наборы, среди прочего, включают халяльное мясо или кошерную еду.

На сайте НАТО показано, как выглядят конкретные продовольственные пайки в некоторых армиях НАТО.

Паёк солдат армии Польши. Фото: НАТО

Например, в польской армии суточный рацион питания включает три основных приема пищи и порцию перекусов. Примерный набор для завтрака состоит из хрустящих хлебцев, бекона и варенья из черной смородины. В ужин входят, например, гуляш, мясные консервы или тефтели в соусе. Закуски, в свою очередь, включают фрукты, овсяные батончики, черный шоколад и кофейные конфеты. Что касается напитков, то в пайке находятся горячий шоколад, кофе и чай.

Паёк солдат армии Чехии. Фото: НАТО

Паёк солдат армии Эстонии. Фото: НАТО