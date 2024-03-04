В Китае имеется одна из крупнейших сетей наблюдения в мире. Сеть мониторинга в будущем будет оборудована на Луне, чтобы наблюдать за колониями на спутнике Земли.

Китай управляет одной из самых масштабных в мире сетей видеонаблюдения на Земле. Система под названием Tianwang включает в себя 600 миллионов камер, то есть на каждых двух жителей страны приходится примерно одна камера.

Китай хочет всесторонне контролировать свою лунную станцию с помощью системы мониторинга. Автор изображения: Alex Andrews

Поднебесная хочет расширить мониторинг — теперь на Луне, даже если она будет колонизирована ещё совсем не скоро. Согласно сообщению South China Morning Post, статья о соответствующих планах была недавно опубликована в журнале Acta Optica Sinica.

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Статья была написана специалистами Центра исследования Луны и космической инженерии Национального космического управления Китая (CNSA). В материале говорится, что крупномасштабная система мониторинга лунной станции может быть построена на основе «успешного применения китайского проекта мониторинга Земли».

Система лунного мониторинга будет включать в себя большое количество камер, работающих, в том числе, в инфракрасном диапазоне. Согласно документу, камеры должны весить всего 100 граммов каждая и быть оснащены чипами искусственного интеллекта. Они должны «независимо идентифицировать, определять местонахождение, отслеживать и нацеливать подозрительные цели». При обнаружении «аномалий» система «немедленно подаст сигнал тревоги и примет соответствующие меры реагирования».

Китайская лунная исследовательская станция будет представлять собой комплекс радиусом 6 километров. Там разместятся командный центр, электростанция, узел связи, научные объекты и «парк роботов». Собственные спутники должны использоваться, в том числе, для навигации.

К системе мониторинга на Луне предъявляются более высокие требования, чем к сопоставимой системе на Земле. Согласно документу, срок службы камеры должен составлять не менее 10 лет. Вероятно, это связано, в том числе, с тем, что транспортировка новой техники требует больших логистических усилий.

Пути беспроводной передачи не только должны быть защищены от перехвата и манипуляций, но также будут выдерживать повышенное радиационное воздействие на Луне. В документе содержится призыв к разработке новых стандартов, адаптированных к требованиям космических миссий.