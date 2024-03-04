Новая технологическая система в столице Тайваня Тайбэе призвана улучшить транспортный поток.

В столице Тайваня Тайбэе проживает более 2,6 миллиона человек. Найти место для парковки в этом мегаполисе затруднительно. Помочь в этом призвана новая система датчиков на асфальте, запущенная 1 марта. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Датчик на дороге. Фото: Taipei Department of TransportatioВсего на особо загруженных участках дорог установлен 3471 датчик. Все они подключены к базе данных, которая показывает, какие парковочные места свободны, а какие заняты. Водители могут использовать два разных приложения, чтобы узнать, где могут припарковать свой автомобиль. Плату за парковку также можно оплатить через приложение.

Городские власти рассматривают нововведение как еще один шаг, который сделает Тайбэй "умным городом". Датчики также позволяют напрямую вводить пространственные или временные ограничения при парковке или наказывать владельцев транспортных средств, если они не соблюдают правила.

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Специально отображая парковочные места, городские власти также надеются улучшить транспортный поток. Кроме того, потенциально длинный объезд квартала в поисках свободного парковочного места приводит к увеличению расхода топлива, который можно ограничить с помощью новой системы.