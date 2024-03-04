Робот-собака Vision 60 от американской компании Ghost Robotics используется в конфликте в секторе Газа.

В борьбе с ХАМАС в секторе Газа израильская армия опирается на поддержку роботов. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Речь идет о собаке-роботе, использующейся Армией обороны Израиля во время конфликта в Газе. Это робот Vision 60 от американской компании Ghost Robotics.

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Vision 60. Изображение: Ghost Robotics

Робот оснащен дроном с дистанционным управлением. Техника предназначена для поддержки служебных собак подразделения «Окец» или, в определенных сценариях, для их замены. Сообщается, что в текущем конфликте также используются беспилотные бульдозеры D9 с дистанционным управлением.

Также используется гибридный наземный дрон Rooster. Беспилотник был разработан израильским стартапом Robotican совместно с исследовательским подразделением военных.

Rooster. Изображение: Robotican

Rooster — это конструкция на колесиках, которая перемещается по земле. При необходимости дрон также может «перепрыгивать» или передвигаться по ступенькам. Израильская армия использует его уже несколько лет.

Основная цель собак-роботов — разведка территорий, зданий и туннельных систем противника. Несколько собак-роботов уже были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий, пишет Haaretz.

Собаки-роботы имеют некоторые преимущества перед настоящими собаками, оснащенными камерами. Роботы снабжены рядом датчиков и могут передавать более стабильное видео. Vision 60 также способен преодолевать препятствия и баррикады в туннельных системах.

Vision 60 может преодолевать расстояние до 10 километров со скоростью до 3 метров в секунду (почти 11 км/ч). Вооруженные силы других стран, таких как США, Китай и Россия, также экспериментируют с подобными роботами.

D9T Panda, беспилотная версия израильского бульдозера Caterpillar D9, имеет дистанционное управление. Техника может быть оснащена различными инструментами, в том числе и для разминирования мин-ловушек. В задачи машины входит снос зданий и препятствий, чтобы расчистить пути для войск. Бульдозер может передвигаться по труднопроходимой местности и защищен тяжелой броней.