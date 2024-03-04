Компания Universal Hydrogen разработала новый двигательный модуль для пассажирских самолетов, работающий на жидком водороде.

Американская компания Universal Hydrogen год назад оснастила пассажирский самолет (Bombardier 8-300) двигателем на водородных топливных элементах. Тогда компания заменила один из двух турбовинтовых двигателей на привод на водородных топливных элементах мегаваттного класса мощности. Однако используемый в то время водород все еще был газообразным.

Изображение: Universal HydrogenНа прошлой неделе — в конце февраля — компания Universal Hydrogen представила новый привод на топливных элементах, использующий жидкий водород. Об этом фирма сама сообщила в пресс-релизе. Жидкий водород имеет преимущество перед использовавшимся ранее газообразным водородом в том, что для него требуется меньше места в резервуаре. При этом, запас хода остается прежним.

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Жидкий водород хранится в специально разработанном модуле — резервуаре, размеры которого примерно соответствуют стандартному грузовому контейнеру. Такая форма позволит установке хорошо вписаться в инфраструктуру и процессы аэропорта: контейнеры можно будет легко загружать и выгружать.

В резервуар поместилось около 200 килограммов водорода в жидком виде. Жидкий водород может храниться в модуле длительное время, не испаряясь. Модуль, разработанный Universal Hydrogen, также включает в себя систему, преобразующую жидкий водород в газообразный. Благодаря двум таким модулям региональный самолет ATR 72 должен пролетать более 900 километров.

Новый двигатель находится в разработке и проходит всесторонние испытания на авиационной базе в Мохаве. Сейчас привод проходит испытания на специальном стенде, способном имитировать полеты. Universal Hydrogen уже смогла воссоздать профиль полета регионального самолета, пролетавшего 1 час 40 минут.

Жидководородный двигатель скоро поступит в серийное производство. Universal Hydrogen планирует начать регулярные пассажирские перевозки в 2026 году.