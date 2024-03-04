В «режиме полета» смартфон или ноутбук отключается от мобильной сети, а также от соединений Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Согласно сообщению американской Федеральной комиссии по связи (FCC), активировать этот режим в самолете необязательно.

Одно из первых правил при инструктаже по безопасности в самолетах гласит: смартфон и все остальные технические устройства следует выключить или перевести в «режим полета».

Изображение из открытых источников

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Соответствующий режим отключает все беспроводные соединения на устройстве. Это означает отсутствие сотовой связи и Wi-Fi. Соединения Bluetooth и NFC также отключаются в «режиме полета». В противном случае смартфон будет мешать навигации самолета. В сценарии абсолютного хаоса устройство будет нести ответственность за сбой машины и множество смертей. Эта ситуация нереальна. По факту, уже давно не нужно отключать сетевые функции смартфона, когда пассажир находится в самолете.

С 2022 года ЕС разрешил авиакомпаниям использовать сотовые телефоны в самолетах. С юридической точки зрения разрешено совершать телефонные звонки с помощью аппарата, а также использовать передачу данных. С 2008 года определенные частоты зарезервированы для мобильной связи на борту самолетов. Это позволяет авиакомпаниям предлагать услуги передачи СМС, осуществлять телефонные звонки и передавать данные пассажирам в ЕС без риска занять частоты навигационных систем.

Но даже без такого регулирования ущерб, наносимый смартфонами, минимален. Исследование, проведенное в США в 2012 году, показывает, что сотовые телефоны никогда не вызывали серьезных сбоев авиационных систем. Доказательства таких сбоев либо устарели, либо основаны просто на неофициальных данных, которые не могут быть подтверждены. Но почему авиакомпании до сих пор просят включить режим перед взлетом самолета?

Причиной требований активировать режим полета стали возможные проблемы не в небе, а на земле. Федеральная комиссия по связи (FCC), которая запрещает использование большинства мобильных устройств в самолетах в Америке, на недавно удаленной странице часто задаваемых вопросов объяснила:



«Из-за большого количества пассажиров радиовышки не смогут успевать обрабатывать сигналы, что может привести к помехам на земле».

Однако гораздо более реалистична другая причина. Если бы все в самолете разговаривали по телефонам и использовали мобильные данные, это было бы слишком раздражающим фактором в таком ограниченном пространстве. Существует даже специальный термин: «Воздушная ярость». Эта фраза описывает разгневанных пассажиров, которые раздражают попутчиков, а также персонал самолета.

По данным Федерального управления гражданской авиации, несмотря на то, что уровень агрессии снизился после пика 2021 года, она по-прежнему остается серьезной проблемой. Авиакомпании считают, что люди не перестают разговаривать по мобильным телефонам во время полетов, что, по данным Gizmodo, приводит к увеличению случаев неприятных инцидентов. По этой причине издание The Conversation предполагает, что авиакомпании предлагают исключительно Wi-Fi, а не мобильную сеть.

Итак, совершенно точно самолет не разобьется, если пассажир не активирует «режим полета» на своем телефоне. Насколько хороша мобильная сеть на самом деле, зависит от авиакомпании. Если компании не предлагают Wi-Fi, прием будет не очень хорошим.