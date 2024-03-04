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kosmos_news
Doroni презентует футуристический летательный аппарат с вертикальным взлетом для частных клиентов
Летательный аппарат eVTOL прост в управлении и развивает скорость до 200 км/ч. В нем есть места для двух человек.

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eVTOL — электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Эти транспортные средства, чем-то напоминающие конвертопланы, часто называют «летающими автомобилями», особенно если они представляют собой модели небольшого размера.

Doroni — американская компания, которая начала производить такие eVTOL и представила новую модель H1-X.
H1-X. Изображение: Doroni
eVTOL выглядит очень футуристично и напоминает смесь гоночного автомобиля, космического корабля и самолета из компьютерной игры Command & Conquer. Самой важной особенностью летательного аппарата являются винты, встроенные в крылья, которые придают H1-X необходимую подъемную силу. Их 4 штуки: 2 спереди, 2 сзади. Для прямой тяги между задним крылом и шасси установлены два несущих винта.

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По словам Doroni, утопленные в специальные отсеки роторы имеют ряд преимуществ перед конкурентами, использующими открытые лопасти. Целью такого решения является повышение безопасности и эффективности, снижение уровня шума.
Изображение: Doroni 
Однако утопленные роторы имеют недостаток: если воздух не удается достаточно быстро перенаправить движущей силой утопленными в крыльях винтами, подъемная сила теряется, что очень плохо для летательного аппарата. Против этого приняты меры предосторожности, сообщает New Atlas. 

При проектировании крыльев была позаимствована концепция из истребителей 50-х и 60-х годов, чтобы предотвратить этот эффект. Кроме того, во время быстрого полета вперед скорость вращения подъемных винтов будет снижена, что позволит достаточному количеству воздуха достичь лопастей несущего винта.
Изображение: Doroni
Сообщается, что H1-X особенно прост в управлении. Можно взлетать и приземляться вертикально одним нажатием кнопки. Управление осуществляется с помощью джойстика, до которого можно дотянуться с обоих сидений.

На борту имеются предупреждения о столкновениях и система, автоматически обеспечивающая плавный полет в случае турбулентности. Если что-то пойдет не так, есть парашют, который раскроется при падении.
Изображение: Doroni
В H1-X могут разместиться 2 человека. Грузоподъемность указана в 225 килограммов — сам eVTOL весит всего 612 килограммов. Doroni указывает максимальную скорость 200 км/ч и максимальное время полета 40 минут.

Аккумулятор можно заряжать с помощью обычных зарядных вилок, например тех, которые используются в электромобилях. При использовании быстрого зарядного устройства аккумулятор заряжается за 25 минут. Батарею также можно заменить, если ее производительность со временем снижается.

Doroni подчеркивает, что H1-X достаточно компактен, чтобы поместиться в стандартные автомобильные гаражи. Прототип планируется впервые поднять в воздух в конце года, а первые экземпляры планируется передать заказчикам в 2025 году. Массовое производство планируется начать в 2026 году. Ожидается, что цена за единицу составит от $300 000 до $400 000.
Изображение: Doroni
Doroni рассматривает H1-X в первую очередь как eVTOL для частного использования — например, чтобы избежать пробок в поездках или быстрее добраться до удаленного дома. Целевая группа — богатые люди, которые заинтересованы в новых технологиях.

Производитель также открыт для запросов от правительств и частных компаний. Например, самолетная версия H1-X может использоваться для медицинской эвакуации раненых солдат или для перевозки грузов, которые необходимо доставить особенно быстро. Он также подходит в качестве воздушного такси или самолета скорой помощи для врачей, которым необходимо быстро добраться до места происшествия. Сейчас Doroni ищет инвесторов для проекта. 

#техника #технологии #авиация #самолет #вертолет #doroni #doroni h1-x #h1-x
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