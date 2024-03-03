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SEC: крупный банк Morgan Stanley инвестирует в биткоин-ETF
Крупнейший банк Morgan Stanley планирует инвестировать свои средства в биткоин-ETF. Ожидается огромный приток капитала в ETF.

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Согласно недавнему заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), инвестиционный банк Morgan Stanley хочет открыть позиции в биткоинах для двенадцати фондов. Закупками для банка будет заниматься освобожденная от налогов дочерняя компания на Каймановых островах.

Изображение из открытых источников

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Фонды могут получить доступ к BTC косвенно через расчетные фьючерсы или через инвестиции в объединенные инвестиционные инструменты и биржевые продукты, которые инвестируют в криптовалюту (биткоин-ETF), частные инвестиционные инструменты, вкладывающие средства в цифровой актив. 

Каждый из фондов сможет инвестировать до 25% активов в продукты на базе ведущей криптовалюты. Одним из фондов является Counterpoint Global с активами на сумму около $150 млрд.

Используя биткоин-ETF и фьючерсы в качестве инвестиционных инструментов, Morgan Stanley позволяет своим фондам косвенно получать выгоду от роста ведущего цифрового актива — без прямых инвестиций в BTC и его хранения. Эту стратегию можно рассматривать как осторожный подход банков к дальнейшему сближению с биткоином.

В последние годы Morgan Stanley увеличил долю биткоинов в некоторых своих фондах через закрытый траст Grayscale. Благодаря недавно утвержденным спотовым ETF, которые почти один к одному отражают реальную цену BTC, появляется еще один вариант взаимодействия с криптовалютой.

Переход к обработке транзакций через дочернюю компанию на Каймановых островах может на первый взгляд показаться немного странным. Однако этот тип обработки имеет налоговые преимущества и является относительно распространенной процедурой в финансовом мире. Такое структурирование позволяет более эффективно управлять продуктами в условиях сложных нормативных и налоговых правил, связанных с инвестированием в биткоин (или криптовалюты в целом).

Согласно отчету CoinDesk, Morgan Stanley хочет пойти еще дальше и вскоре предоставить клиентам доступ к биткоин-ETF через собственную брокерскую платформу. До сих пор зарегистрированные инвестиционные консультанты и брокерско-дилерские платформы таких компаний, как Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, воздерживались от таких предложений клиентам. Однако платформа Carson Group, владеющая активами на сумму $30 млрд под управлением, за последние несколько дней уже дала зеленый свет четырем ETF. LPL, еще более крупная платформа с активами под управлением на сумму $1,4 трлн, заявляет, что в настоящее время находится в процессе принятия решения по этому вопросу.

Значительный приток капитала в биткоин-ETF и, таким образом, косвенно в самый дефицитный актив в мире, кажется очевидным. Информации о том, какие ETF Morgan Stanley предложит своим клиентам, пока нет; банк ещё не сделал заявления по этому поводу.


#криптовалюты #биткоин #банк #etf #morgan stanley
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