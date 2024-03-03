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kosmos_news
Биткоин обновил исторический максимум к ряду национальных валют из-за их падения
Из-за падения курсов национальных валют по отношению к доллару биткоин смог зафиксировать по отношению к ним исторический максимум в конце февраля.

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За последние несколько недель биткоин продемонстрировал блестящие результаты, что обусловлено, среди прочего, высоким спросом на спотовые BTC-ETF, недавно одобренные в США. В феврале криптовалюта прибавила в цене более чем $18 500. Таким образом февраль стал самым сильным месяцем в истории актива, которому уже 15 лет.

Фото из открытых источников

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Многие позитивные новости четко отражены в цене ведущего цифрового актива. Измеряемый в мировой резервной валюте, долларе США, при текущей цене около $62 000, биткоин стоит всего на 10% меньше максимума ноября 2021 года ($69 000). В евро отставание от рекордного значения составляет всего 5%. Рекордный максимум BTC в евро на Coinbase составляет около 59 700 евро — в среду, 28 февраля, цена биткоина отклонялась от этой этого уровня всего на 1%.

Однако во многих других основных валютах биткоин уже отметил новый исторический максимум в феврале. К ним относятся австралийский и канадский доллары, шведская и норвежская крона, китайский юань, японская иена, индийская рупия, южноафриканский рэнд и многие валюты развивающихся рынков.

По отношению к российскому рублю, как видно из графика, биткоин также на прошлой неделе обновил исторический максимум.

Фото из открытых источников


На пике в феврале за 1 BTC давали 5 779 000 рублей. В ноябре 2021 года, когда биткоин достиг максимума по отношению к доллару, 1 BTC стоил примерно 4 968 000 рублей.

Эти сравнения цен, могут сделать людей еще более осведомленными о биткоине, особенно на местном уровне – например, если СМИ будут рассказывать о цене криптовалюты в национальном фиате. Инвестиции в биткоин определенно окупились бы, если бы они были сделаны практически в любое время в прошлом.

Но поскольку с 2021 года бумажные валюты также значительно потеряли покупательную способность, фактический исторический максимум все еще на несколько процентов выше. Потери стоимости национальных валют определяются местным индексом цен на потребительские товары. С ноября 2021 года в США он вырос на 11%, реальный исторический максимум BTC в долларах США в настоящее время составляет около $76 500. В зоне евро исторический максимум с поправкой на инфляцию будет достигнут только при достижении цены в 68 000 евро.

После такого сильного роста не было бы ничего необычного в том, что биткоин снова скорректируется. Помимо предстоящего халвинга и BTC-ETF, причиной скачка курса являются различные отчеты из США. Например, уровень инфляции в стране снизился. Падение индекса доллара также рассматривается экспертами как положительный сигнал для цены биткоина. 

Скачок курса BTC в феврале также привел к росту цен на другие цифровые активы. Вторая по величине криптовалюта, Ethereum (ETH), отметилась ростом цены на 20% до $3400. Ripple (XRP), Cardano (ADA) и мем-криптовалюта Dogecoin (DODGE) также выросли. Среди популярных криптовалют только спорная криптовалюта Tether (USDT) не смогла показать позитивную динамику. И на это есть причины. Tether не хочет сокращать общее предложение своей стабильной монеты. Запасы USDT на блокчейне Solana сокращаются. Фонд Solana отказался комментировать эту меру.

Рост цен станет предвестником нового ралли биткоина и других криптовалют. Например, в индексе страха и жадности, который отражает настроения инвесторов, биткоин достиг уровня 79 и, таким образом, оказался на уровне ноября 2021 года. Настроение рынка описывается как «позитивное».

Инвестор Тим Дрейпер уже в декабре был весьма оптимистичен. Его прогноз: цена биткоина вырастет до $250 000.

#финансы #криптовалюты #биткоин #рубль #деньги
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