Telegram получит огромное количество токенов вследствие запуска программы вознаграждения авторов каналов. Компания Павла Дурова хочет продать токены TON крупным инвесторам, чтобы сохранить децентрализацию проекта.

Toncoin (TON) является 20-й по показателю капитализации криптовалютой в мире – она очень тесно связана с Telegram. Фактически TON раньше обозначал блокчейн Telegram, пока Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не запретила Telegram выводить тогдашний токен GRAM на рынок в 2020 году. Операторы приложения для обмена сообщениями ранее привлекли $1,7 млрд, продавая инвесторам токены GRAM.

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Токен GRAM был переименован в Toncoin, а сеть валидаторов должна гарантировать децентрализацию блокчейна TON. Но Telegram не может избавиться от обвинений в слишком большом влиянии на TON. Недавно основатель Telegram Павел Дуров объявил, что владельцы каналов в мессенджере с марта будут получать 50-процентную долю доходов от рекламы — не в долларах или евро, а в Toncoin.

Затем можно либо конвертировать эти токены в фиат через криптобиржи, либо реинвестировать их в Telegram для рекламы каналов. Это означает, что Telegram как рекламная площадка будет накапливать все больше и больше Toncoin. А поскольку Toncoin не особенно широко распространен, за исключением торговли на нескольких биржах, таких как OKX, Bybit, Gate.io и Kucoin, сейчас есть опасения, что Telegram приобретет слишком большое влияние на токеномику. То есть сеть перестанет быть децентрализованной.

Чтобы ограничить долю Telegram в TON в размере 10%, компания продаст излишки активов TON долгосрочным инвесторам — с периодом блокировки 1-4 года, но со скидкой. Однако таким инвесторам придется выложить более миллиона долларов за крупную партию монет. Об этом пишет портал forklog.

TON как проект криптовалютного преемника Telegram, безусловно, можно рассматривать критически. На сайте говорится, что по всему миру насчитывается около 300 валидаторов в 27 разных странах, которые рассчитывают блокчейн; и там аккумулировано 453 миллиона Toncoin. Но это лишь доли от общего количества монет, превышающего 5 миллиардов — и неясно, кто контролирует оставшиеся токены и управляет валидаторами.

Заявлялось, что TON может обеспечивать миллионы транзакций в секунду. Фактически, в настоящее время этот показатель составляет всего 7 tps — значительно меньше, чем у других блокчейнов, таких как Ethereum, Solana или Polygon.