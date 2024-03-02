Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Италии строят плавучую ветро-солнечную электростанцию
Гибридная электростанция располагается в заливе Таранто и будет иметь общую мощность 540 мегаватт.

реклама

Голландско-норвежская компания SolarDuck планирует построить гибридную ветряную и солнечную электростанцию в Калабрии, на юге Италии. Плавучий морской комплекс будет возведён в заливе Таранто у берегов Корильяно и Россано.

Фото: SolarDuck

реклама

По словам SolarDuck, в парке будет 28 плавучих ветряных турбин. Они должны создать мощность 420 мегаватт (пиковая). Ожидается, что солнечная система обеспечит дополнительные 120 МВт мощности. Это будет одна из крупнейших плавучих систем в Европе общей мощностью 540 МВт.

По данным SolarDuck, ожидается, что одна только солнечная система будет производить более 160 ГВт-ч энергии в год. Планируется, что полноценная эксплуатация начнется в 2028 году.

Фото: SolarDuck


Для этого компания разработала концепцию с приподнятой платформой, позволяющей устанавливать фотоэлектрические панели даже при высоких волнах (до 13,5 метров).

Фото: SolarDuck

Солнечные панели находятся на высоте 3 метров над водой. Такое расположение может обеспечить безопасную рабочую среду во время технического обслуживания. При этом на солнечных модулях возникает меньше солевых отложений.

SolarDuck — дочерняя компания голландской судостроительной компании Damen Shipyards. В рамках программы «Merganser» планируется пилотный проект мощностью 5 МВт в Северном море в сотрудничестве с RWE. Сеть солнечных панелей будет испытана в 12 километрах от побережья Гааги. Завод вообще-то должен был быть построен в 2023 году, но, по данным RWE, он все еще находится в стадии разработки.

#технологии #энергетика #италия #электростанции #solarduck #ветро-солнечные электростанции
+
Написать комментарий (0)
Компания Waymo расширяет сервис роботакси в Калифорнии
The Verge: Samsung Galaxy Ring появится летом 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
12
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
3
Экраноплан Airfish-8 начнет перевозить туристов в 2025 году
2
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
12
Высокоточный "Краснополь" поразил украинский ЗРК "Бук-М1" в селе Хотень
+
Снижение цены на автомобили BYD спровоцировало волну снижения цен на автомобили других марок
+
Сбер предупредил о новой схеме мошенников через трансляцию экрана смартфона
+
Макрон назвал «продуманными и выверенными» свои слова о вводе европейских войск на Украину
2
Li Auto оценила «самый большой в мире электромобиль» в $77 800
+
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
3
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
2
Информация об освобождении населенного пункта Ивановское в ДНР появилась в сети
+
Уникальная система превращает углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки
+
НАСА: Марс вращается с каждым годом всё быстрее
+
Российские суда переходят на отечественную спутниковую связь с «Гонец-М1»
+
За 12 минут зарядки китайский электромобиль-минивэн LI MEGA увеличивает запас хода на 500 км
+
Илон Маск: Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч менее чем за секунду
7
На выставке MWC 2024 выявили самый лучший смартфон
+
Qualcomm анонсирует Snapdragon X Elite Gen 2: новый уровень производительности для ноутбуков
+
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил "скелет" уникальной одинокой галактики NGC 1559
+

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
63
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
19
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
17
Last Epoch: краткий обзор игры
9
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
3
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
11
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
18
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
6
В РФ стартовал предзаказ на топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra, а вот в США он продаваться не будет
2
Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
2

Сейчас обсуждают

Чато- -Бот
20:17
Ответ некроинских комбригов (при писец): https://www.youtube.com/watch?v=PNBpfNrE9lI
Главком Сырский пообещал уволить комбригов, виноватых в отступлении ВСУ
Megagad
20:15
Одно время у них были "интересные" сборки "Атлас" - по цене собранный системник с виндой выходил в 3-5-7 тысяч дешевле, чем брать ту-же комплектуху ТАМ-ЖЕ в ДНСе но отдельно. Один минус - это сугубо "...
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
Megagad
20:13
"ранние" материнки АМ3 и АМ3+ имели "двуканал" именно в СОСЕДНИХ слотах. Потом БОЛЬШИНСТВО производителей стали делать "как все". Но ИНОГДА делают именно как и описано - двукана в СОСЕДНИХ слотах.
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
Белый Орёл
20:12
Убогий, ты же из окопа пишешь?
Intel представила проекты будущих высокотехнологичных заводов в Германии
Archimedes
20:12
Мне вот интересно, сколько людей из минусивших мои сообщения догадаются найти статью о влиянии двухканальности ОЗУ на быстродействие в реальных приложениях и найдут в себе смелости написать что они бы...
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
Алексей Чирков
20:10
Вопрос цены. Я сейчас собираю племяннику комп. Цены без видеокарты и бп выходит менее 30к) 5600 +b550.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Spike Rus
20:10
В прошлом Х360 и позже плойку 4 я брал исключительно из-за массовой доступности дисков на вторичке. Х360 позже и вовсе перепрошил на фрибут, т.к. и не все болванки 8,5 Гб подходили для записи (с флешк...
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Алексей Чирков
20:09
А мамка по питанию потянет?
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Skornilovich
20:08
Как можно в таком говнокорпусе вообще собирать что либо, выше офисника, который не жалко пож столом пинать ногами?
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Антон Тутынин
20:07
А 500 мощей это сколько? И кто такие управляющие, которых в два раза больше?)))
Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем