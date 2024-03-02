Гибридная электростанция располагается в заливе Таранто и будет иметь общую мощность 540 мегаватт.

Голландско-норвежская компания SolarDuck планирует построить гибридную ветряную и солнечную электростанцию в Калабрии, на юге Италии. Плавучий морской комплекс будет возведён в заливе Таранто у берегов Корильяно и Россано.

Фото: SolarDuck

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По словам SolarDuck, в парке будет 28 плавучих ветряных турбин. Они должны создать мощность 420 мегаватт (пиковая). Ожидается, что солнечная система обеспечит дополнительные 120 МВт мощности. Это будет одна из крупнейших плавучих систем в Европе общей мощностью 540 МВт.

По данным SolarDuck, ожидается, что одна только солнечная система будет производить более 160 ГВт-ч энергии в год. Планируется, что полноценная эксплуатация начнется в 2028 году.

Фото: SolarDuck



Для этого компания разработала концепцию с приподнятой платформой, позволяющей устанавливать фотоэлектрические панели даже при высоких волнах (до 13,5 метров).

Фото: SolarDuck

Солнечные панели находятся на высоте 3 метров над водой. Такое расположение может обеспечить безопасную рабочую среду во время технического обслуживания. При этом на солнечных модулях возникает меньше солевых отложений.

SolarDuck — дочерняя компания голландской судостроительной компании Damen Shipyards. В рамках программы «Merganser» планируется пилотный проект мощностью 5 МВт в Северном море в сотрудничестве с RWE. Сеть солнечных панелей будет испытана в 12 километрах от побережья Гааги. Завод вообще-то должен был быть построен в 2023 году, но, по данным RWE, он все еще находится в стадии разработки.