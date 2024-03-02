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kosmos_news
Компания Waymo расширяет сервис роботакси в Калифорнии
Беспилотным такси компании Waymo теперь разрешено работать за пределами Сан-Франциско и в некоторых частях Лос-Анджелеса.

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Роботакси от дочерней компании Google Waymo теперь можно использовать и в других районах Калифорнии. Беспилотные такси могут работать от Сан-Франциско до Силиконовой долины и некоторых районов Лос-Анджелеса.

Это успех для пионера автономного вождения. Его конкурент Cruise, принадлежащий автомобильному гиганту General Motors, приостановил свои поездки до дальнейшего уведомления после аварии в октябре прошлого года.

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Фото: APA/AFP

Регулирующий орган Калифорнии в пятницу, 1 марта, одобрил коммерческие поездки на большой территории к югу от Сан-Франциско в Саннивейл, примерно в 60 километрах от города. В эту зону также входят аэропорт Сан-Франциско и штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Однако в Waymo пока заявляют, что не планируют немедленно расширять диапазон использования транспортных средств.

Ранее Waymo было разрешено перевозить людей на беспилотных автомобилях в Сан-Франциско. Недавно там эксплуатировалось около 250 автомобилей Waymo. Компания возникла в результате реализации программы роботизированных автомобилей Google, которая началась около 15 лет назад. Waymo использует переоборудованные электромобили Jaguar в своем парке роботакси.

В регионе есть и противники беспилотных автомобилей. Жители критикуют машины за то, что они мешают движению и недостаточно безопасны. Например, экстренные службы жаловались, что роботакси иногда останавливались посреди дороги и преграждали им путь. А несколько недель назад во время празднования китайского Нового года вандалы подожгли автомобиль Waymo, который полностью сгорел.
В Сан-Франциско толпа подожгла беспилотное такси. Фото: REUTER

#сша #google #технологии #автомобили #робототехника #такси #waymo #роботакси
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