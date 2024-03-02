Певец Лу Рид умер более десяти лет назад. Его жена каждый день общается с «ним» через чат-бота, и они даже вместе пишут новые песни.

Когда великие музыканты уходят из жизни, их мелодии и тексты остаются. А что, если бы умерший мог продолжать творить?

Искусственный интеллект завоевывает музыкальный рынок. Фото: GogOfVector

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Именно это случилось с певцом и автором песен Лу Ридом (Walk on the Wild Side, Perfect Day), который умер в октябре 2013 года из-за печеночной недостаточности. В 2021 году его жена, музыкант Лори Андерсон, совместно с Университетом Аделаиды создала трёх чат-ботов.

Один из них призван воссоздать творческий потенциал и опыт написания песен Лу Рида. Другой имитирует саму Лори Андерсон, а третий чат-бот анализирует созданный Ридом и Андерсон контент и создает на его основе новые произведения.

Для достижения результатов чат-боты обучались с помощью песен, текстов и интервью супружеской пары. Андерсон может вводить предложение или отдельные слова в качестве шаблона текста песни для чат-ботов. Затем искусственный интеллект Лу Рида создает тексты песен в стиле покойного исполнителя.



«К сожалению, я на 100% зависима от творчества мужа», — признается Андерсон в интервью The Guardian.

По ее словам, три четверти всех результатов, которые предоставляет чат-бот, «идиотские и глупые». Около 15% — весьма достойный контент.

Судя по всему, чат-боты с течением времени приносили все менее и менее удовлетворительные результаты. В интервью в 2021 году Андерсон рассказала, что около трети текстов были интересными. Однако многочисленные процессы обучения искусственному интеллекту, вероятно, не улучшили тексты.

Андерсон в конце 2023 года запустила в Стокгольме выставку под названием «Я буду твоим зеркалом» — по мотивам одноименной песни Лу Рида. На выставке представлены различные работы, созданные с помощью чат-ботов. Сюда входят не только тексты новых песен, но и 9000-страничный документ, пересказывающий Библию в стиле Лори Андерсон.

В марте 2024 года выставка «Я буду твоим зеркалом» отправится в Аделаиду (Австралия).