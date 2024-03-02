С 6 марта Apple придется разрешить альтернативы собственному магазину приложений для iPhone в ЕС. Первая компания официально объявила о своем маркетплейсе.

С выходом обновления iOS 17.4 через несколько дней, Apple вынуждена открыть свою экосистему iPhone для альтернативных магазинов приложений. Производитель должен соблюдать правила Закона ЕС о цифровых рынках (DMA), который вступает в силу в начале марта 2024 года.

Setapp от Macpaw — один из первых альтернативных магазинов приложений для iPhone. Изображение: Macpaw



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Еще до выхода обновления iPhone украинская компания-разработчик программного обеспечения Macpaw анонсировала собственный маркетплейс приложений для iOS. Решение под названием Setapp изначально запускается как бета-версия и, как и версия для Mac, финансируется по модели подписки.

Как пишет в анонсе разработчик Macpaw, торговая площадка Setapp будет предлагать программное обеспечение и инструменты, которые «оптимизируют рабочий процесс» и «стимулируют творчество». В центре внимания торговой площадки находятся категории «инструменты для продуктивности и бизнеса», «программное обеспечение для творчества и дизайна», «образ жизни и продуктивность», «служебные приложения» и «профессиональные инструменты». В настоящее время предложение включает в себя такие инструменты, как iStat-Menus, Ulysses, Yoink и Spark-Mail.

Компания намерена не только предлагать в магазине собственные приложения, но и призывает других разработчиков размещать свои приложения. По словам Macpaw, приложения, предлагаемые в магазине, не содержат рекламы и встроенных покупок. По словам разработчика, альтернативный маркетплейс приложений планируется запустить в апреле — желающие могут уже сейчас зарегистрироваться в списке ожидания.

Macpaw может быть одним из первых, кто анонсирует собственный альтернативный магазин. Тем временем другие компании уже изо всех сил пытаются отказаться от официального магазина приложений Apple. Разработчик игр Epic, например, уже объявил о возвращении смартфонной версии игры Fortnite. В будущем она будет доступна через собственный игровой магазин. Конкретной даты релиза пока нет. Поставщик потоковой передачи музыки Spotify преследует аналогичные планы: компания объявила, что хочет продавать Apple подписки и аудиокниги.

Такие компании, как Meta и Microsoft, готовы предложить установку своих продуктов без магазина приложений. Однако они резко критикуют альтернативное решение Apple App Store и призывают регулирующие органы ЕС в Брюсселе добиться от Apple серьезных уступок.

После объявления о запуске альтернативных торговых площадок на них обрушился град критики со стороны компаний и разработчиков. Для продаж через альтернативные торговые площадки разработчики должны отдавать только 17% вместо обычных 30%, а более мелкие разработчики должны отдавать Apple только 10% от продаж.

Однако разработчики приложений должны платить дополнительный сбор за базовую технологию (CTF), который составляет 50 центов за установку, если приложение было установлено более миллиона раз.

Поэтому разработчики опасаются — и не без оснований, что им придется платить Apple больше денег из-за CTF, если их приложение достигнет определенного количества установок. Плата распространяется даже на успешные бесплатные приложения. Это означает, что разработчикам успешных бесплатных приложений предложат заплатить после достижения заявленного количества загрузок.

ЕС пока официально не прокомментировал новую политику Apple в App Store. По данным агентства Reuters, они находятся в «позиции выжидания и наблюдения». Если ЕС обнаружит нарушения DMA в действиях Apple, могут быть наложены штрафы в размере до десяти процентов от годового объема продаж.