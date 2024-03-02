В российском сегменте МКС уже давно происходит утечка воздуха. По данным НАСА, количество выходящего из пробоины воздуха значительно возросло.

Международная космическая станция борется с утечкой воздуха в российской части МКС. За последние несколько недель проблема стала значительно серьезнее. Из-за утечки за сутки теряется около 900 граммов воздуха.

Фото: НАСА

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По данным Spacenews, эта пробоина впервые была замечена в 2019 году. Несмотря на неоднократные попытки устранить неполадку, предотвратить утечку воздуха не получается. В ноябре 2023 года НАСА пообещало, что проблема будет взята под контроль. В то время сообщалось, что потеря воздуха составляла 450 граммов в день. Таким образом, с тех пор объем утечки увеличился вдвое.

Однако пробоина не представляет экзистенциальной угрозы для станции, как заверил на пресс-конференции директор МКС Джоэл Монтальбано. Эта часть космической станции загерметизирована. Шлюз открывается только для разгрузки и загрузки пристыкованных космических капсул.

Сейчас НАСА работает над решением проблемы совместно с космическим агентством «Роскосмос». В прошлом году НАСА заявило, что утечка не угрожает существованию МКС. В худшем случае шлюз соответствующего участка, соединяющего космическую станцию с док-станцией, придется закрыть навсегда. В результате МКС лишится лишь одного из нескольких вариантов стыковки.

В прошлом году новая утечка была обнаружена в российской части МКС — в охладителе. Осмотрев систему охлаждения, двое космонавтов обнаружили несколько небольших дыр. Российские эксперты подозревают, что причиной стали удары очень мелких метеоритов.

Однако американский эксперт по космосу Джонатан Максдауэлл предполагает проблемы всей системы. Он утверждает, что российская космическая техника в целом находится в плохом состоянии. Эксперт напоминает, что около года назад возникли проблемы с российской капсулой «Союз».

У пристыкованного к МКС космического корабля произошла утечка охлаждающей жидкости. По данным «Роскосмоса», причина пробоины во внешней обшивке и неисправности блока охлаждения — столкновение с микрометеоритом. Судя по всему, охлаждающая жидкость полностью вытекла, так что охладить капсулу было невозможно. Опасности для экипажа на космической станции не было. Эксплуатация МКС была продолжена. Однако отремонтировать систему охлаждения на месте было невозможно.