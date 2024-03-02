Analogue 3D должна поддерживать игры для Nintendo 64, как и оригинальная консоль. Приставка выйдет в 2024 году.

Компания Analogue, создавшая «современный» Gameboy, выпустит новую консоль в 2024 году. На этот раз в центре внимания не менее культовая в игровой индустрии приставка Nintendo 64.

Фото из открытых источников

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Analogue 3D должна быть на 100% совместима со старыми картриджами и даже сможет выводить игры в формате 4K. Для тех, кто предпочитает, чтобы изображение было размытым, можно, как сообщается, имитировать внешний вид некоторых старых мониторов.

Контроллеры можно использовать как по беспроводной сети, так и по кабелю. Также имеются 4 порта в оригинальном стиле. Никаких изображений Analogue 3D пока не опубликовано.

С помощью уже упомянутых GameBoy, SNES и Sega Mega Drive компания Analogue уже возродила некоторые устройства. Однако эмуляция N64 всегда считалась особенно сложной. По данным Analogue, новая консоль полностью реализована с использованием технологии FPGA. Это означает, что устройство должно в основном функционировать как оригинальное оборудование. «Никакой эмуляции», — сказано на сайте производителя.

Об ожидаемой цене пока ничего не известно. Судя по предыдущим продуктам, за Analogue 3D придется заплатить не менее $300–500.