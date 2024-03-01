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kosmos_news
Naval News: Голландия представила новый класс кораблей для различных боевых и спасательных миссий
Голландский производитель Damen демонстрирует новый тип корабля, который можно использовать для различных целей. Судно может участвовать в военных операциях и запускать боевые дроны.

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Голландская судостроительная компания Damen Shipyards представляет новый класс кораблей, сообщает Naval News. Он был разработан специально для запуска дронов.

Новый тип корабля призван вывести атаку дронами на новый уровень. Фото: Damen Новый класс получил название MPSS — Multi-Purpose Support Ship. Как следует из названия, он предназначен для объединения различных функций и задач на одном корабле.

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Военные технологии используются в электронике, коммуникационной и навигационной технике. Но на кораблях MPSS могут использоваться и коммерческие технологии – например, в виде модулей оборудования, делающих корабли пригодными для специальных задач. Корабли будут использоваться для оказания помощи при стихийных бедствиях, поддержки водолазных работ, вертолетных операций в открытом море и операций по спасению подводных лодок.

MPSS. Фото: DamenБлагодаря модульной конструкции суда могут эксплуатироваться круглый год; они просты в обслуживании. Корабли могут пребывать в открытом море до 45 дней.

Несмотря на то, что Damen подчеркивает модульность MPSS, фотографии ясно показывают, что большое внимание уделяется дронам. В качестве примера показана конфигурация с 10 стартовыми площадками для дронов на палубе, которые запускают либо вертикально, либо с помощью компактных пневматических катапульт.

Фото: DamenТакие дроны можно использовать не только для разведки, но и для выполнения боевых задач. Многие военно-морские силы в настоящее время работают над концепциями ведения боевых действий на море с использованием дронов. Особенно эффективны групповые атаки, при которых как можно больше беспилотников атакуют вражеский корабль, чтобы перегрузить защитные системы противника. Дроны-камикадзе водного базирования способны нанести серьезный ущерб военным кораблям.

«MPSS является ответом на растущее использование дронов, которое мы наблюдаем в текущих боевых действиях. Такая техника приобретает всё большее значение для стран, стремящихся сохранить свой суверенитет», — говорит Пит ван Рой из Damen.

Класс MPSS предлагается в двух вариантах: водоизмещением 7000 и 9000 тонн. Управлять кораблем будет экипаж из 48 человек, также на нем смогут разместиться до 100 спецназовцев. На MPSS7000 найдется место для дополнительных 42 человек — например, если корабль спасет людей из воды во время катастрофы другого судна. Еще более крупный вариант MPSS9000 (130 х 20 метров) вмещает больше людей и дронов.
Класс MPSS представлен в двух вариантах: MPSS7000 и MPSS9000. Фото: Damen Класс MPSS был разработан совместно с ВМС Португалии. Они станут первым покупателем MPSS7000. В 2023 году концепция была представлена как PNM — Multifunctional Naval Platform. PNM имел систему с аппарелью (трамплином), чтобы дронам было легче совершать горизонтальный взлет. Трамплина больше не видно на текущих изображениях класса MPSS. В настоящее время неизвестно, будет ли у португальской версии такая платформа.
В 2023 году корабль имел летную палубу с аппарелью. Фото: Damen В западных странах корабли, используемые для ведения боевых действий с помощью дронов, до сих пор являются редкостью. Название для этого нового класса кораблей еще не определено.

«Дрононосцы-амфибии» — один из вариантов названия для таких судов. Но, наверное, такое название больше относится к вертолетоносцам класса десантных кораблей, которые обычно имеют водоизмещение от 20 000 до 40 000 тонн. У Ирана, например, есть такой корабль — «Шахид Махдави», у Турции — TCG Anadolu.

Наблюдается тенденция к использованию более мелких авианосцев водоизмещением от 7 000 до 10 000 тонн, таких как MPSS. Так что этот термин («Дрононосцы-амфибии»), возможно, приживется.

В случае с UXV Combatant у производителя BAE в 2007 году была соответствующая концепция водоизмещением 8000 тонн, но разработка не была продолжена. Однако из-за новой потребности военно-морских сил в носителях дронов эта концепция, возможно, может получить дальнейшее развитие.
Корабль UXV Combatant. Фото: BAE Damen строит военные корабли, контейнеровозы, пассажирские суда и роскошные яхты. Также строятся корабли сопровождения яхт. Damen построила Abeona, 75-метровую яхту сопровождения 127-метровой парусной яхты Джеффа Безоса Koru. На Abeona есть посадочная площадка для вертолета — по сути судно нужно только для взлёта/посадки вертолета миллиардера.

#технологии #дроны #военная техника #корабль #судоходство
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