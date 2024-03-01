Голландский производитель Damen демонстрирует новый тип корабля, который можно использовать для различных целей. Судно может участвовать в военных операциях и запускать боевые дроны.

Голландская судостроительная компания Damen Shipyards представляет новый класс кораблей, сообщает Naval News. Он был разработан специально для запуска дронов.

Новый тип корабля призван вывести атаку дронами на новый уровень. Фото: Damen Новый класс получил название MPSS — Multi-Purpose Support Ship. Как следует из названия, он предназначен для объединения различных функций и задач на одном корабле.

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Военные технологии используются в электронике, коммуникационной и навигационной технике. Но на кораблях MPSS могут использоваться и коммерческие технологии – например, в виде модулей оборудования, делающих корабли пригодными для специальных задач. Корабли будут использоваться для оказания помощи при стихийных бедствиях, поддержки водолазных работ, вертолетных операций в открытом море и операций по спасению подводных лодок.

MPSS. Фото: DamenБлагодаря модульной конструкции суда могут эксплуатироваться круглый год; они просты в обслуживании. Корабли могут пребывать в открытом море до 45 дней.

Несмотря на то, что Damen подчеркивает модульность MPSS, фотографии ясно показывают, что большое внимание уделяется дронам. В качестве примера показана конфигурация с 10 стартовыми площадками для дронов на палубе, которые запускают либо вертикально, либо с помощью компактных пневматических катапульт.

Фото: DamenТакие дроны можно использовать не только для разведки, но и для выполнения боевых задач. Многие военно-морские силы в настоящее время работают над концепциями ведения боевых действий на море с использованием дронов. Особенно эффективны групповые атаки, при которых как можно больше беспилотников атакуют вражеский корабль, чтобы перегрузить защитные системы противника. Дроны-камикадзе водного базирования способны нанести серьезный ущерб военным кораблям.

«MPSS является ответом на растущее использование дронов, которое мы наблюдаем в текущих боевых действиях. Такая техника приобретает всё большее значение для стран, стремящихся сохранить свой суверенитет», — говорит Пит ван Рой из Damen.

Класс MPSS предлагается в двух вариантах: водоизмещением 7000 и 9000 тонн. Управлять кораблем будет экипаж из 48 человек, также на нем смогут разместиться до 100 спецназовцев. На MPSS7000 найдется место для дополнительных 42 человек — например, если корабль спасет людей из воды во время катастрофы другого судна. Еще более крупный вариант MPSS9000 (130 х 20 метров) вмещает больше людей и дронов.

Класс MPSS представлен в двух вариантах: MPSS7000 и MPSS9000. Фото: Damen Класс MPSS был разработан совместно с ВМС Португалии. Они станут первым покупателем MPSS7000. В 2023 году концепция была представлена как PNM — Multifunctional Naval Platform. PNM имел систему с аппарелью (трамплином), чтобы дронам было легче совершать горизонтальный взлет. Трамплина больше не видно на текущих изображениях класса MPSS. В настоящее время неизвестно, будет ли у португальской версии такая платформа.

В 2023 году корабль имел летную палубу с аппарелью. Фото: Damen В западных странах корабли, используемые для ведения боевых действий с помощью дронов, до сих пор являются редкостью. Название для этого нового класса кораблей еще не определено.

«Дрононосцы-амфибии» — один из вариантов названия для таких судов. Но, наверное, такое название больше относится к вертолетоносцам класса десантных кораблей, которые обычно имеют водоизмещение от 20 000 до 40 000 тонн. У Ирана, например, есть такой корабль — «Шахид Махдави», у Турции — TCG Anadolu.

Наблюдается тенденция к использованию более мелких авианосцев водоизмещением от 7 000 до 10 000 тонн, таких как MPSS. Так что этот термин («Дрононосцы-амфибии»), возможно, приживется.

В случае с UXV Combatant у производителя BAE в 2007 году была соответствующая концепция водоизмещением 8000 тонн, но разработка не была продолжена. Однако из-за новой потребности военно-морских сил в носителях дронов эта концепция, возможно, может получить дальнейшее развитие.

Корабль UXV Combatant. Фото: BAE Damen строит военные корабли, контейнеровозы, пассажирские суда и роскошные яхты. Также строятся корабли сопровождения яхт. Damen построила Abeona, 75-метровую яхту сопровождения 127-метровой парусной яхты Джеффа Безоса Koru. На Abeona есть посадочная площадка для вертолета — по сути судно нужно только для взлёта/посадки вертолета миллиардера.