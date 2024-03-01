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kosmos_news
Искусственный интеллект лишил работы испанское отделение редакции издания Gizmodo
Родительская компания сайта Gizmodo уволила весь штат сотрудников испанского отделения. Теперь вместо них статьи с английского переводит ИИ, а оригинальных материалов нет.

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В ходе нынешнего бума искусственного интеллекта всё больше сотрудников обеспокоены тем, что алгоритмы могут занять их рабочие места. На практике такое случалось редко. В СМИ уже есть пример, когда это опасение оказалось оправданным. В прошлом году американский интернет-журнал Gizmodo уволил всю редакцию своего испаноязычного подразделения Gizmodo en Espanol — вместо уникальных авторских статей теперь там размещаются автоматически переведенные искусственным интеллектом тексты.

Изображение из открытых источников

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По данным СМИ, Gizmodo уволила команду посредством видеозвонка, а бывшие сотрудники вынуждены были искать новую работу. Сообщается, что в штате было четверо сотрудников. Онлайн-читатели не очень довольны качеством автоматически переведенных статей, которые, судя по всему, вообще не проверяются.

В статьях на Gizmodo en Espanol присутствует ссылка на оригинальные тексты. Некоторые статьи содержат HTML-теги, и по крайней мере в одном примере язык меняется с испанского на английский. В соцсетях высмеивают качество самих текстов: «Даже Google Translate дает лучшие результаты».

Материнская компания Gizmodo G/O Media не прокомментировала политику издания. Однако этот шаг соответствует событиям последних месяцев. Ранее главный редактор Gizmodo вызвал критику читателей, когда по его наущению издание опубликовало статью, полную ошибок, созданную чат-ботами с искусственным интеллектом. По словам заместителя главного редактора, его предупредили всего за десять минут о появлении такой статьи. Он назвал текст «позорным и неуважительным по отношению к журналистам и общественности». 

История Gizmodo en Espanol восходит к приобретению Gawker Media испаноязычного новостного сайта в 2012 году.

#технологии #искусственный интеллект #журналистика
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