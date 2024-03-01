Дни на Марсе укорачиваются на 0,76 миллионных доли секунды каждый год. Исследователи должны разгадать очередную загадку Красной планеты.

Марс с каждым годом вращается быстрее. В результате дни на Красной планете укорачиваются на долю секунды каждый год.

Фото: Vito Technology, Inc.

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Астрофизики НАСА написали об этом в недавно опубликованном исследовании. В нем они проанализировали данные марсианского посадочного модуля InSight — точнее, его прибора RISE. RISE измеряет скорость вращения Марса, отражая радиосигналы, излучаемые Землей. Затем исследователи анализируют, как частота сигнала изменилась из-за так называемого эффекта Доплера.

Исследовательская группа изучила данные за первые 600 дней работы InSights на Марсе. Ученые вложили много времени в подготовку эксперимента и ждали новых открытий.

Самый большой сюрприз: величина ускорения Марса. Его скорость вращения увеличивается примерно на 4 угловых миллисекунды каждый год.





«Это в тысячу раз больше, чем вызвано исключительно приливными силами спутника Марса Фобоса и замедляющим эффектом Солнца», — сообщают исследователи.

Данные измерений не показывают, почему Марс ускоряется. Это ускорение может представлять собой долгосрочную тенденцию из-за внутренней динамики Марса, а также из-за изменений в атмосфере или ледяных шапках планеты.

Таким образом, одним из возможных объяснений являются сезонные изменения на Красной планете. Зимой ледяная шапка там увеличивается. И наоборот, ледяная шапка в южном полушарии сокращается. Этот массовый сдвиг может привести к изменению вращения Марса.

Однако у исследователей есть и вторая теория: ускорение вращения Марса также может быть долгосрочной тенденцией, а не сезонными колебаниями — вызванными климатом на планете или изменениями в атмосфере.