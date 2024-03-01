Защитники прав потребителей предупреждают, что устройства можно взломать простыми способами.

Дешевые камеры дверных звонков имеют серьезные проблемы с безопасностью. Об этом сообщила 29 февраля американская организация по защите прав потребителей Consumer Reports. Это касается устройств, которые продаются через розничные сети США, а также в интернет-магазинах. Особенно уязвимы устройства компании Eken, которая является производителем бренда Tuck.

Изображение: Eken

Хакеры могут очень легко взломать устройства и получить к ним доступ. По данным Consumer Reports, получить контроль над камерами очень легко, если есть физический доступ к ним. Обычно камера дверного звонка устанавливается за пределами квартиры или на территории домовладения.

Хакер просто должен находиться рядом. На официальном приложении запустить функцию обновления, нажать и удерживать физическую кнопку сброса непосредственно на звонке. Затем можно подключить устройство к любой учетной записи. Законные владельцы устройства получат электронное письмо с информацией о том, что они больше не являются «владельцами» камеры.

реклама

Другая, более серьезная проблема заключается в том, что камеры передают фотографии и видео незащищенными. Их можно перехватить без пароля. Они отправляют в незашифрованном виде по сети Wi-Fi, к которой подключены.

В Consumer Reports сообщили, что уведомили Eken о проблемах, но не получили ответа. Однако в некоторых случаях розничные продавцы отреагировали и удалили камеры из своего ассортимента. Поэтому рекомендуется выбирать надежные бренды и производителей устройств.