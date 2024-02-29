Немецкий фрегат «Гессен» едва не сбил ракетами дрон MQ-9 Reaper ВВС США во время патрулирования акватории Красного моря. Однако ракеты упали в море, не поразив цели.

Фрегат ВМС Германии «Гессен» во время боевого похода в Красном море обнаружил неизвестный дрон. Его невозможно было опознать. Предполагалось, что беспилотник принадлежит хуситам. Задача ВМС Германии — предотвращать нападения хуситов на грузовые суда.

Фрегат «Саксония» запускает зенитную ракету RIM-66 SM-2. Фото: Bundeswehr/Falk PlankenhornЭкипаж «Гессена» решил сбить дрон и выпустил 2 зенитные ракеты SM-2. Они по техническим причинам не смогли достичь цели и без каких-либо последствий упали в море. Этим дроном был американский беспилотник MQ-9 Reaper, стоимость которого составляет около $30 млн.

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Теоретически ракеты должны были поразить американский беспилотник. MQ-9 Reaper летает на высоте около 12 000 метров, а ракеты SM-2 могут сбивать цели на высоте до 20 000 метров.

«Гессен» — фрегат, специализирующийся на противовоздушной обороне. Ракеты SM-2 являются основным вооружением. Для запуска на судне есть пусковая установка. В качестве альтернативы она может быть заряжена четырьмя меньшими ракетами ESSM (дальность около 50 км) вместо одной SM-2 (дальность около 170 км).

Неудача фрегата, которому не удалось сбить дрон, вызывает закономерную реакцию в СМИ. Например, подвергается сомнению знаменитая «немецкая точность». Хуситы уже сбили как минимум два MQ-9. Получается, что хуситы могут поражать цели, имея в арсенале дешевые иранские ракеты, а немцы не в состоянии отразить атаку дрона, располагая ракетами SM-2, которые стоят $2 млн каждая.

Представитель министерства обороны Майкл Стемпфл объяснил инцидент тем, что союзники не сообщили о летающем объекте в районе боевых действий. Сообщается, что система распознавания своих и вражеских объектов (IFF) была деактивирована. Именно эта система и должна была предотвратить подобные инциденты. В регионе регулярно действуют американские разведывательные дроны, не имеющие никакого отношения к операции в Красном море.

Возможно, ВВС США не активировали систему IFF, поскольку не учли, что Reaper сможет проникнуть в зону боевых действий во время выполнения миссии «Гессен». IFF также могли отключить намеренно, потому что миссия требовала отправки как можно меньшего количества сигналов.

Днем позже «Гессен» смог сообщить о двух успешных сбитых дронах противника. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Один дрон был поражен из 76-миллиметровой бортовой пушки (дальность около 16 км с зенитным боеприпасом PFF), другой — из зенитного комплекса RAM (дальность около 10 км).

Обе системы защиты ближнего действия. Есть мнение, что из-за отказа ракет SM-2 «Гессен» намеренно принимает оборонительные меры только на близком расстоянии. Однако это не было подтверждено правительством Германии. Радар обнаружил бы цели на соответствующих дистанциях, поэтому для обороны использовались разные системы вооружения.

Фрегат «Гессен» находится в Красном море с 23 февраля. Миссия — защита торговых судов на важном морском пути из Азии в Европу через Суэцкий канал.

Союзные с Ираном хуситы хотят использовать атаки, чтобы добиться прекращения израильской военной операции в секторе Газа. Она является ответом на террористическую атаку исламистского движения ХАМАС 7 октября.