Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский беспилотник в Красном море
Немецкий фрегат «Гессен» едва не сбил ракетами дрон MQ-9 Reaper ВВС США во время патрулирования акватории Красного моря. Однако ракеты упали в море, не поразив цели.

реклама

Фрегат ВМС Германии «Гессен» во время боевого похода в Красном море обнаружил неизвестный дрон. Его невозможно было опознать. Предполагалось, что беспилотник принадлежит хуситам. Задача ВМС Германии — предотвращать нападения хуситов на грузовые суда.

Фрегат «Саксония» запускает зенитную ракету RIM-66 SM-2. Фото: Bundeswehr/Falk PlankenhornЭкипаж «Гессена» решил сбить дрон и выпустил 2 зенитные ракеты SM-2. Они по техническим причинам не смогли достичь цели и без каких-либо последствий упали в море. Этим дроном был американский беспилотник MQ-9 Reaper, стоимость которого составляет около $30 млн.

реклама

Теоретически ракеты должны были поразить американский беспилотник. MQ-9 Reaper летает на высоте около 12 000 метров, а ракеты SM-2 могут сбивать цели на высоте до 20 000 метров.

«Гессен» — фрегат, специализирующийся на противовоздушной обороне. Ракеты SM-2 являются основным вооружением. Для запуска на судне есть пусковая установка. В качестве альтернативы она может быть заряжена четырьмя меньшими ракетами ESSM (дальность около 50 км) вместо одной SM-2 (дальность около 170 км).

Неудача фрегата, которому не удалось сбить дрон, вызывает закономерную реакцию в СМИ. Например, подвергается сомнению знаменитая «немецкая точность». Хуситы уже сбили как минимум два MQ-9. Получается, что хуситы могут поражать цели, имея в арсенале дешевые иранские ракеты, а немцы не в состоянии отразить атаку дрона, располагая ракетами SM-2, которые стоят $2 млн каждая.

Представитель министерства обороны Майкл Стемпфл объяснил инцидент тем, что союзники не сообщили о летающем объекте в районе боевых действий. Сообщается, что система распознавания своих и вражеских объектов (IFF) была деактивирована. Именно эта система и должна была предотвратить подобные инциденты. В регионе регулярно действуют американские разведывательные дроны, не имеющие никакого отношения к операции в Красном море. 

Возможно, ВВС США не активировали систему IFF, поскольку не учли, что Reaper сможет проникнуть в зону боевых действий во время выполнения миссии «Гессен». IFF также могли отключить намеренно, потому что миссия требовала отправки как можно меньшего количества сигналов.

Днем позже «Гессен» смог сообщить о двух успешных сбитых дронах противника. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Один дрон был поражен из 76-миллиметровой бортовой пушки (дальность около 16 км с зенитным боеприпасом PFF), другой — из зенитного комплекса RAM (дальность около 10 км).

Обе системы защиты ближнего действия. Есть мнение, что из-за отказа ракет SM-2 «Гессен» намеренно принимает оборонительные меры только на близком расстоянии. Однако это не было подтверждено правительством Германии. Радар обнаружил бы цели на соответствующих дистанциях, поэтому для обороны использовались разные системы вооружения.

Фрегат «Гессен» находится в Красном море с 23 февраля. Миссия — защита торговых судов на важном морском пути из Азии в Европу через Суэцкий канал.

Союзные с Ираном хуситы хотят использовать атаки, чтобы добиться прекращения израильской военной операции в секторе Газа. Она является ответом на террористическую атаку исламистского движения ХАМАС 7 октября.

#сша #оружие #германия #ракеты #беспилотники #дроны #военная техника
+
Написать комментарий (0)
Информация о втором уничтоженном Abrams появилась в сети
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
4
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
3
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
4
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
1
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Пилоты и БПЛА объединятся в авиагруппы шестого поколения
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
131
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
23:48
Геймер, который любит экономить электричество - это тот геймер, который подрубил свою адскую сборку мимо счётчика :D
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
glavhyilo
23:38
20:11 29.02.2024 Остин допустил военное столкновение НАТО и России Шеф Пентагона Остин: в случае поражения Украины НАТО придется воевать с Россией новости не я пишу,ты видимо новости не читаешь.
Глава Пентагона: Поражение Украины может привести к конфликту России и НАТО
Я - Константин
23:20
принимайте ещё два под Бердычами ;)
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
REY_B_
23:11
Ох, и прилетит же кому-то, за это всё.... Вообще стал абсурд "Зачем вам учиться? Зачем работать? Зачем напрягаться? - Купите облигации, акции, крипту, и правительства США и ЕС обеспечат вам бабло!" Д...
Продажи принтеров HP упали на 17% на фоне блокировок устройств из-за китайских картриджей
Михаил Barash Андреев
23:08
Здесь речь не об аресте (он уже случился), а об их воровстве и передаче третьей стороне.
Bloomberg: В Европе опасаются перспективы конфискации российских замороженных активов
Олег Тимофеев
23:06
Красная ртуть .
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
Арбуз
23:06
Других цен уже не будет, это только начало с цветочками.
RTX 5090 будет превосходить флагманскую модель 40-линейки на 60-70%
REY_B_
23:05
А что, звукоизоляцию ещё не изобрели?
Аргентинец изобрел устройство на базе ИИ для борьбы с громкой музыкой соседей
Александр Шеховцов
23:05
Явная реклама msi.
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
REY_B_
23:04
Забавно... Мошенники подают в суд.... Забавно, хотя уже привычно Если блогер ошибся, и чип действительно нужен, то никаких потерь нет. - Предъявили функционал, и гос.закупки продолжиться. А если же чи...
Производитель мониторов "Лайтком" подал иск на блогера за критику использования российского чипа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем