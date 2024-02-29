Турецкая компания заказала не менее 20 экранопланов для частных перевозок. Этот вид транспорта перемещается над водой. Ранее самый известный экраноплан «Лунь» был разработан в СССР.

Туристы в Турции смогут путешествовать на экраноплане уже с 2025 года. Экраноплан производится сингапурской компанией ST Engineering на совместном предприятии с Peluca (ранее Widgetworks).

Фото: WidgetworksВ конце февраля было объявлено, что поставки Airfish-8 начнутся в следующем году. У турецкой компании Eurasia Mobility Solutions (EMS) заказано 10 экземпляров с возможностью приобретения еще 10 летательных аппаратов.

Главным преимуществом этих транспортных средств перед обычными лодками или паромами является высокая скорость. По заявлению производителя, должна быть возможна скорость до 167 км/ч. В нем можно перевозить 8 пассажиров или 1 тонну груза.

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Этот транспорт подходит для пассажиров, страдающих от морской болезни. Экраноплан парит на высоте от 0,6 до 7 метров над водой, поэтому движение становится более плавным, нежели на обычных скоростных катерах. По сравнению с гидросамолетами Airfish более эффективен и им легче управлять. На нем захотят путешествовать и люди, которые боятся летать - высота, на которой парит экраноплан, совсем небольшая..

Airfish не требует какой-либо специальной инфраструктуры для взлёта/посадки. Это означает, что для этого можно использовать обычные паромные терминалы. Экраноплан оснащен бензиновым двигателем V8 мощностью 500 л.с.

Экранопланы парят на малых высотах словно на «воздушной подушке». СССР экспериментировал с экранопланами. Был план создать быструю военную машину для использования в открытом море, которая могла бы противостоять недавно разработанным американским авианосцам. Разработка началась в 70-е годы.

Экраноплан «Лунь» совершил свой первый полет в 1983 году и поступил на вооружение в 1986 году. Согласно открытым данным, он был списан в 2001 году. В 2011 году российские военные отказались от разработки экранопланов.

А еще до разработки «Луня» был создан «КМ», легендарный «Каспийский монстр», как его называли. Этот экспериментальный экраноплан представлял собой одну из крупнейших летающих конструкций в истории с максимальной грузоподъемностью 544 тонны.