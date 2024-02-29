Даже истребители бессильны против сил торнадо. Разрушительный торнадо практически уничтожил музей ВВС в Огайо. Фотографии разрушений 29 февраля предоставила сама база ВВС.

Сильнейший торнадо в конце февраля обрушился на американский штат Огайо. Скорость порывов ветра превышала 200 километров в час. Торнадо прошелся по базе ВВС. Там обустроен музей авиационной техники, в том числе стран НАТО. В нём хранились культовые истребители. Появились первые фотографии последствий стихии. Их 29 февраля опубликовала сама база ВВС.

Изображение: Wright-Patterson AFBФотографии напоминают аэропорт в зоне боевых действий.

Изображение: Wright-Patterson AFBДетали техники разбросало на сотни метров.

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Изображение: Wright-Patterson AFBНо на базе ВВС Райт-Паттерсон в Огайо не было боевых действий. Ответственность за разрушения несет торнадо.

Командир авиабазы Райт-Паттерсон заявил, что торнадо затронул только часть базы. Серьезно пострадал расположенный там Музей ВВС США, старейший и крупнейший музей военной авиации в мире. Сообщается, что пострадавших нет.

Изображение: Wright-Patterson AFBАвиабаза опубликовала несколько изображений разрушений.

Изображение: Wright-Patterson AFBСообщается, что серьезно пострадали два истребителя времен холодной войны, истребитель-бомбардировщик F-104 и учебный самолет Т-33.

Изображение: Wright-Patterson AFBБаза ВВС Райт-Паттерсон является центром для важнейших исследовательских центров ВВС США, где проводятся испытания и изучения систем вооружения. Всего на базе недалеко от Дейтона, штат Огайо, работают около 20 000 человек.