Издатели фиксируют сокращение доходов от онлайн-рекламы из-за доминирующего положения Google на рынке.

Группа из 32 европейских медиакомпаний предъявляет иск Google о возмещении ущерба в размере 2,1 миллиарда евро. Издатели обвиняют американскую компанию в незаконном ведении бизнеса, предлагая неконкурентные условия при заключении рекламных контрактов. В итоге медиакомпании понесли убытки из-за менее конкурентного рынка. Об этом 28 февраля пишет Politico.

Изображение из открытых источниковОб иске заявили две юридические фирмы, представляющие 32 издателя. Они подали иск в Окружной суд Амстердама в среду, 28 февраля. Google отвергает обвинения и указывает на продолжающееся сотрудничество со СМИ.

Издатели отмечают, что в 2021 году антимонопольный орган Франции обнаружил, что Google злоупотребляла своим рыночным влиянием в сфере рекламных серверов. За это был наложен штраф в 220 миллионов евро.

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Европейская комиссия, Министерство юстиции США, Британское управление по конкуренции и рынкам ведут судебное разбирательство против гиганта поисковых систем. Они обвиняют его в нарушении законодательства о конкуренции в сфере онлайн-рекламы.

Если бы Google вела себя законно, издатели получали бы значительно больший доход от онлайн-рекламы и в то же время должны были бы платить меньшие комиссии. Таков аргумент истцов. 32 издателя исковое заявление пока не опубликовали, поэтому неясно, к какому периоду относится требование о возмещении ущерба и какие именно правовые аргументы используют юристы.

Юридические фирмы Geradin Partners и Stek объявили об иске в октябре 2022 года.

«Многие издатели понесли ущерб в результате противоправного поведения Google», — объясняет Ян Барт ван дер Хель из голландской юридической фирмы Stek.

По его словам, важно принять меры не только для того, чтобы обеспечить полную компенсацию издателям, но и для предотвращения антиконкурентного поведения Google в будущем. Поэтому Ван дер Хель призывает другие пострадавшие стороны обратиться в суд.

Другие потерпевшие не могут присоединиться к иску, поданному в среду. Две юридические фирмы рассматривают возможность подачи второго иска в Амстердаме. Голландские суды имеют особый опыт в области конкурентного права, и объединение разбирательств в одном месте снижает затраты. Возможный второй иск уже профинансирован. В Великобритании компания Geradin Partners проводит аналогичный процесс. Коллективный иск распространяется на всех британских издателей, которые официально не отклонили его.

32 издателя, фигурирующие в нынешнем голландском иске, представляют 17 европейских стран. Они управляют газетами, журналами, сайтами, подкастами, приложениями, радиостанциями и телевизионными станциями.