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kosmos_news
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
Изобретатель биткоина высказался о денежной Ripple системе еще до того, как она стала развивать собственный криптоактив. Ему удалось почерпнуть из проекта один интересный элемент. Обнаруженные электронные письма позволяют лучше понять мысли Сатоши о Ripple.

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Сатоши Накамото поделился своим мнением о Ripple еще до своего исчезновения в 2011 году. В то время денежная система, которая годы спустя трансформировалась в XRP, уже существовала в другой форме.
Изображение из открытых источниковКомпания Ripple начала свою деятельность в 2005 году. Тогда фирма называлась RipplePay. Она попыталась разработать собственную систему обработки цифровых платежей. Идея предоставить пользователям возможность создавать собственную виртуальную валюту считалась особенно интересной.

Направление Ripple было окончательно изменено в 2012 году. Была создана одноименная криптовалюта, которая сейчас называется просто XRP, а американская компания, управляющая этой валютой, известна как Ripple.
Таким образом, в своем комментарии Сатоши Накамото упомянул только RipplePay. Никакого публично известного заявления изобретателя о более поздней криптовалюте, которая до сих пор является одной из крупнейших монет на рынке, не было.

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     «Ripple интересен тем, что это единственная система, которая делает что-либо с доверием, кроме концентрации на центральном сервере», — написал Сатоши в электронном письме финскому программисту Мартти Мальми в мае 2009 года.

Сатоши имеет в виду акцент на одноранговых платежах, на котором в то время фокусировался RipplePay.

Мальми — один из первых сторонников биткоина. Он поддерживал связь с Сатоши Накамото в течение многих месяцев и обсуждал свое сотрудничество с изобретателем криптовалюты.

В то время изобретатель BTC считал, что его продукт превосходит не только классические фиатные валюты, но и RipplePay. Он ясно дал понять, что в то время биткоин решал задачи, которые раньше никто не решал. Сатоши написал:


     «Существует только один глобальный блокчейн».


Накамото, похоже, не нашел систему RipplePay особенно интересной. Он предпочел сравнить биткоин с Visa и указал на потенциальную масштабируемость его блокчейна:


«Приблизительно 15 миллионов интернет-покупок в день обрабатываются по всему миру через существующую сеть Visa. Биткоин может масштабироваться с помощью существующего оборудования за небольшие деньги».

Сатоши предложил расширить размер блока с одного мегабайта. Однако этот размер сохраняется и по сей день, что ограничивает возможности биткоина. В 2017 году спор о размере блока способствовал разделению сети на BTC и BCH.

Что касается Ripple, то в последние годы компания активно противостоит регуляторам. Еще в декабре 2020 года SEC подала в суд на Ripple, компанию, стоящую за одноименной криптовалютой, токен которой называется XRP.
XRP призван служить токеном-посредником в RippleNET. RippleNET — международная платежная сеть, объединяющая множество банков. Обработка банковских переводов между финансовыми учреждениями должна быть проще, быстрее и с меньшими затратами.

В отличие от криптовалют, таких как биткоин, которые не поддерживаются конкретной организацией, такая система контроля существует в XRP.

Сообщается, что компания Ripple, также известная как Ripple Labs, незаконно выпустила и продала незарегистрированную ценную бумагу с XRP — по крайней мере, так утверждает SEC.

Суд должен выяснить, так ли это на самом деле. Для раскрытия инцидента SEC наняла различных экспертов, чтобы они высказали свое мнение по поводу инцидента. В 2024 году регулятор проиграл в суде, но была подана апелляция, так что дело еще не закончено.

Ripple утверждала, что истец намеренно занимал чрезвычайно резкие позиции только для того, чтобы иметь возможность наказать компанию. Чтобы избежать публичной критики, SEC наняла экспертов для поддержки своей позиции.

Что касается Сатоши Накамото, то его имя вновь всплыло в 2024 году не случайно. Новые электронные письма от изобретателя биткоина появились во время судебного заседания в Великобритании. С апреля 2021 года между Крейгом Райтом и Crypto Open Patent Alliance (COPA) ведется спор по поводу авторских прав на биткоин.

Австралиец Крейг Райт заявил, что является создателем биткоина, и подал в суд на COPA за использование официального документа и исходного кода BTC без его согласия. COPA была основана в 2020 году компанией Square (теперь Block) для защиты открытого исходного кода биткоина.

COPA утверждает, что Райт на самом деле не является изобретателем криптовалюты и, следовательно, не имеет претензий на авторские права. В качестве свидетелей в разбирательстве участвуют многие известные личности, стоявшие у истоков создания биткоина (Адам Бэк, Зуко Уилкокс и Мартти Мальми).

#финансы #технологии #криптовалюты #биткоин #история #сатоши накамото #регулирование #платежи #ripple #криптография #переводы
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