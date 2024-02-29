Используя данные Google Street View, исследователи могут прогнозировать энергопотребление зданий. ИИ используется для эффективного прогнозирования, предоставляя градостроителям и властям важные данные.

Исследователи из Университета Нотр-Дам в сотрудничестве с преподавателями Университета Мэриленда и Университета Юты разработали новый метод прогнозирования затрат на электроэнергию.

Модель испытывается в Чикаго. Фото: Jillian Cain Photography / ShutterstockОни используют изображения из Google Street View для анализа определенных характеристик зданий. Основное внимание уделяется размеру окон и тому, можно ли их открывать или нет. Также играет роль местоположение здания — достаточно ли оно освещено.

Эти данные были собраны со зданий в Чикаго. Используя различные методы машинного обучения, исследователи искали наиболее эффективную модель для своих прогнозов. Их результаты показывают, что исследованные свойства здания имеют четкую связь со средней энергетической нагрузкой.

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Исследование показывает, что ученые могут прогнозировать энергопотребление здания с точностью 74,2%, используя относительно ограниченные данные. Их модель легко масштабируется и превосходит другие методы прогнозирования энергопотребления.

Ученые хотят интегрировать в свою модель дополнительные факторы, такие как материалы изготовления зданий. Цель: дальнейшее повышение точности прогнозов. Полученные данные предоставят властям и градостроителям ценную информацию для выявления районов риска и содействия развитию умных и экологичных городов, сообщает Tech Xplore.

В ближайшие месяцы исследователи планируют распространить свою модель на другие районы Чикаго, чтобы создать более широкую базу данных. Цель — распространить модель на всю территорию США. Они хотят выяснить, в каких областях затраты на электроэнергию особенно высоки и где есть потенциал для улучшения.