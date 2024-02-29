Исследователи разработали новую память, сочетающую в себе преимущества SSD и ОЗУ.

В современных компьютерах используются два основных типа памяти: энергозависимая и энергонезависимая. Энергозависимая память, известная как оперативная память (ОЗУ), характеризуется высокой скоростью, но теряет сохраненные данные, как только компьютер выключается. Напротив, энергонезависимые хранилища, такие как жесткие диски и твердотельные накопители, сохраняют свои данные даже без питания, но не обеспечивают такую же скорость, как ОЗУ.

Фото: JIPENИсследователи из Стэнфордского университета разработали новый тип хранилища, который сочетает в себе преимущества обоих типов памяти: скорость энергозависимого хранилища и длительный срок хранения данных в энергонезависимом хранилище.

В своем исследовании ученые представляют технологию памяти с фазовым изменением, основанную на материале GST467. Этот сплав состоит из германия, сурьмы и теллура. Одним из свойств этой памяти является ее способность быстро и эффективно переключаться между различными состояниями материи, что позволяет ей передавать компьютеру либо ноль, либо единицу.

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За счет расположения материала в многослойной структуре достигается стабильная производительность. Память также характеризуется высокой плотностью данных. Это означает, что она может хранить большое количество данных в относительно небольшом пространстве. Еще одним преимуществом является долговечность данных, которые должны храниться в течение десяти и более лет.

Таким образом, память с фазовым переходом может хранить данные в энергонезависимом виде и достигать более высоких скоростей, чем традиционные энергонезависимые носители данных, такие как SSD. Это может устранить необходимость в отдельных типах хранения, таких как SSD и ОЗУ.

В своем исследовании ученые выражают надежду, что их разработка вдохновит на повсеместное внедрение и применение памяти с фазовым переходом. Однако пока неизвестно, будет ли эта технология внедрена.