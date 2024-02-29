Европейское космическое агентство использовало радиолокационную съёмку, чтобы выяснить, как спутники входят в атмосферу Земли.

Работающие в космосе спутники в конечном итоге перестанут эксплуатироваться и снова войдут в атмосферу Земли. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассказало, что происходит перед падением аппаратов.

ERS-2 до того, как 21 февраля вошел в атмосферу Земли. Фото: ЕКАСпутник ERS-2 вновь вошел в атмосферу Земли над Тихим океаном 21 февраля, почти через 29 лет после запуска. Радар наблюдал космический зонд за несколько дней до его крушения. Специальный инструмент ЕКА осуществлял радиолокационную (радарную) и космическую съёмку.

Предоставленные им радиолокационные изображения были неожиданными: они показали, что один из телескопов спутника погнулся раньше, чем ожидалось, при входе в атмосферу и в конечном итоге сломался. Это означало, что «ERS-2 взаимодействовал с атмосферой не так, как ожидали в ЕКА». То есть при входе в атмосферу на спутник оказывается очень сильное давление.

реклама

Это наблюдение может иметь значение для понимания поведения космических зондов во время входа в атмосферу. По данным сайта space.com, сейчас оцениваются более точные данные о возвращении ERS-2 на Землю. Особый интерес вызывает вопрос, связан ли изгиб телескопа со временем входа в атмосферу. Это событие произошло немного позже, чем прогнозировалось.

По мнению ЕКА, результат может помочь улучшить прогнозы будущих естественных повторных входов спутников в атмосферу. Это было бы важным шагом для глобальных космических путешествий, поскольку космический мусор становится все более серьезной проблемой. С момента начала космических путешествий на орбиту было отправлено около 14 000 спутников.

ERS-2 совершил «естественный», то есть неконтролируемый, вход в атмосферу. Спуск состоялся только тогда, когда запасы топлива были израсходованы, а батареи исчерпали заряд. В конце концов гравитация притянула спутник к Земле.

По данным сайта space.com, практика таких спусков сейчас меняется, поскольку космические агентства и компании переходят к контролируемому спуску аппаратов в атмосферу Земли. Это делается, чтобы намеренно уводить спутники с орбиты над малонаселенными районами Земли, такими как южная часть Тихого океана. Чтобы наилучшим образом управлять такими спусками, важно узнать как можно больше о поведении спутников при входе в атмосферу.