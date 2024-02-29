Так называемая голограммная телефония позволяет видеть во время звонка собеседника в виде трехмерного изображения. Соответствующая технология была представлена на проходящей в конце февраля выставке MWC. Выход готового продукта на рынок для частных клиентов запланирован на 2026 год.

Приближается выход на рынок трехмерной голограммной телефонии для конечных потребителей. Компания-разработчик программного обеспечения Matsuko объявила 27 февраля на выставке мобильных телефонов MWC в Барселоне, что начала продавать компаниям продукт, который значительно улучшает возможности 3D.

Фото: Alliance/dpa





реклама









«Это устройство доступно с сегодняшнего дня», — сказала глава словацкой компании Мария Вирчикова во вторник.

Для того, чтобы увидеть собеседника во время звонка по телефону в виде трехмерного изображения, необходимо надеть очки виртуальной реальности. В них пользователь может видеть голограммы. Одним из первых заказчиков новинки, представленной на выставке, стала немецкая строительная компания Goldbeck.

В видеоконференциях, транслируемых с помощью программного обеспечения Matsuko, в виде трехмерного изображения можно было увидеть только одного человека — обычно центрального докладчика, которого слушатели видели в своих очках виртуальной реальности. Когда эти слушатели сами что-то говорили, они не появлялись в виде трехмерного изображения. В новом продукте всё изменилось видно всех участников разговора, например, во время разговора с несколькими людьми в режиме конференции.

Кроме того, между ними может появиться виртуальная модель – например дом, который еще предстоит построить или машина, нуждающуюся в усовершенствовании. Архитекторам, инженерам или дизайнерам может быть полезно увидеть объект перед собой и вместе поговорить о нем.

Испанский телекоммуникационный провайдер Telefónica со своей немецкой дочерней компанией O2 планирует выпустить продукт на рынок в 2026 году. Клиенты O2 смогут видеть людей, с которыми они разговаривают, в трех измерениях — при условии, что они носят очки виртуальной реальности. Пока неясно, сколько это устройство может стоить частным клиентам.

Телекоммуникационная отрасль возлагает большие надежды на этот новый вид связи.

«Трехмерное изображение приблизит собеседников друг к другу. Чем лучше они смогут раскрыть свои эмоции, тем лучше будет общение», — говорит разработчик Telefonica Дэвид Моро.

Моро подчеркивает, что оператор связи Telefónica технически готов предложить технологию для частных лиц. Однако пока слишком мало людей имеют совместимые очки виртуальной реальности, чтобы эту технологию можно было использовать. По прогнозу, пройдет еще два-три года, прежде чем устройство выйдет на массовый рынок. В число поставщиков VR-очков входят Apple и Meta.

Если бы 3D-телефонные звонки действительно стали бы использоваться в последующие годы, это создало бы проблемы для сетевых операторов. По словам Моро, для телефонного звонка с голограммой требуется в пять-десять раз больше данных, чем для обычного видеозвонка без 3D-эффекта.

Matsuko — не единственный разработчик программного обеспечения для голографии. Но ему предстоит сыграть центральную роль, ведь он работает с несколькими сетевыми операторами. Новый продукт, представленный во вторник, может стать важной вехой в развитии этой технологии. Также в продукте используется искусственный интеллект от производителя чипов Nvidia.



