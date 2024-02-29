Несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая, Ebay может удержать свои позиции на рынке. В последнем квартале торговая платформа смогла увеличить как продажи, так и прибыль.

Онлайн-торговая площадка Ebay завершила последний рождественский квартал ростом продаж. Выручка выросла на два процента в годовом исчислении и составила около $2,6 млрд. Прибыль выросла почти на восемь процентов до $724 миллионов, как объявил eBay после закрытия фондового рынка США во вторник, 27 февраля.

Изображение из открытых источников

Квартальные показатели превзошли ожидания аналитиков, а цена акций временно выросла примерно на четыре процента после закрытия торгов.

Китайские торговые площадки все чаще составляют конкуренцию Ebay. Ebay находится в жесткой конкуренции, в частности, с Amazon и китайскими интернет-магазинами, такими как Temu и Shein. Число активных покупателей на платформе осталось неизменным на уровне 132 миллионов третий квартал подряд. В рождественском квартале 2022 года их было 134 миллиона.

реклама

В январе Ebay объявила, что сократит около 1000 рабочих мест, чтобы уменьшит расходы. Сокращения коснутся примерно девяти процентов штатных сотрудников. Расходы росли быстрее, чем бизнес, объяснил глава eBay Джейми Янноне причины увольнения в электронном письме сотрудникам.