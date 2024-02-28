Биткоин 28 февраля поднялся выше $60 000. До исторического максимума осталось всего около 15%. По отношению к иене, норвежской и шведской кроне или турецкой лире максимум уже превзойден из-за инфляции фиата.

Нынешнему ралли биткоина, похоже, нет конца. Ведущая криптовалюта 28 февраля в третий раз в истории превысила отметку в $60 000. Повышение курса приближает цену биткоина к предыдущему рекордному максимуму (ATH).

Нынешний рост цены, похоже, не вызван обычным энтузиазмом розничных инвесторов. Майк Альфред, известный инвестор в криптосекторе, отметил на платформе X, что частные мелкие инвесторы, не участвуют в текущем ралли BTC. Он отметил, что текущий рост в основном обеспечивается компаниями и финансовыми институтами.

Тезис Альфреда также подтверждается данными, предоставленными Google Trends. Поисковые запросы в крупнейшей в мире поисковой системе по запросам «Биткоин» и «Купить биткоин» все еще далеки от максимумов 2021 года.

реклама

Несколько дней назад биткоин уже преодолел свои старые исторические максимумы по отношению ко многим валютам и в настоящее время торгуется на новых максимумах, в том числе по отношению к иене, норвежской и шведской кроне или турецкой лире.

Изображение: forklogАналитики рассматривают ситуацию не только как результат глобальной инфляции и поиска альтернативных средств сбережения, но также как свидетельство растущего признания биткоина в качестве инвестиционного инструмента и финансового технологического явления. Ввиду предстоящего халвинга, который приведет к сокращению предложения новых монет, растет ожидание того, что этот дефицит может снова привести к резкому росту цены. Есть довольно много людей, которые считают, что весьма вероятно, что мы сможем увидеть ATH впервые в этом цикле перед халвингом.

Учитывая такую динамику рынка и предстоящее сокращение предложения монет, как розничные инвесторы, так и институциональные игроки ожидают продолжения восходящей тенденции. Биткоин-сообщество наблюдает за развитием событий с волнением и оптимизмом, зная, что движения курса BTC часто бывают быстрыми и непредсказуемыми.



