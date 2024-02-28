Астрономы обнаружили в ранней Вселенной сверхмассивную черную дыру, которая таит в себе новые загадки.

Исследователи обнаружили огромную черную дыру в ранней Вселенной. Ее масса примерно в 40 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Недавно ученые опубликовали это удивительное открытие в журнале Nature.

Фото: ESOОткрытие представляет собой так называемый квазар. Это активная черная дыра огромных размеров. Обычно сопоставимый объект должен составлять около 0,1% звездной массы своей галактики — квазар как минимум в 10 раз больше. Он кажется тяжелее ранее обнаруженных черных дыр.

Открытие стало возможным благодаря гравитационной линзе — астрофизическом явлении, при котором гравитация массивной материи отклоняет свет от фоновых объектов. Это позволяет сфокусировать и усилить свет. Гравитационное линзирование часто вызывается массивными галактиками или, в данном случае, черными дырами. Они позволяют исследователям наблюдать удаленные объекты во Вселенной, которые иначе трудно увидеть. Этот эффект используется как увеличительное стекло.

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В случае с квазаром гравитация объекта на переднем плане настолько усилила пространство-время, что сам красный объект позади него увеличился. Затем исследователи смогли более подробно изучить источник света с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Эксперты называют объект «сверхмассивной» черной дырой. Он покрыт пылью, а вокруг него с большой скоростью вращается вещество и там скапливается. Сильное свечение в красном спектре возникает из-за того, что газ вращается на очень высоких скоростях вокруг гравитационного поля черной дыры.

Благодаря этому открытию исследователи смогли показать, что несколько сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной демонстрировали похожее поведение. Эти новые открытия поднимают вопрос, как связаны черные дыры и рост галактик — до сих пор это взаимодействие все еще таит в себе множество загадок. Рост черных дыр и рост галактик имеют явную связь в молодой Вселенной, но в ранней Вселенной все могло быть по-другому.