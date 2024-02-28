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Директор Института Робототехника: Многие задачи вскоре будут выполнять роботы
Эксперт по робототехнике объяснил, какие бытовые задачи возьмут на себя интеллектуальные машины.

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Роботы скоро будут использоваться в производственных цехах в качестве рабочих. Tesla недавно сообщила, что хочет задействовать робота Optimus на своих предприятиях.

Фото: iStock

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На заводах немецкого производителя автомобилей BMW робот Figure 01 вскоре будет выполнять несложные задачи. У него подвижные пальцы и поэтому при необходимости робот способен использовать инструменты.

Используя искусственный интеллект (ИИ), робот наблюдает за людьми и учится на их движениях. В производственных операциях предполагается выполнение несложных и повторяющихся задач, а также заданий, которые опасны для людей.

Американская компания Miso Robotics, в свою очередь, разработала робот-манипулятор, который жарит котлеты для гамбургеров и картошку фри во фритюре. Этот робот «Флиппи» уже работает в филиалах сети быстрого питания White Castle. С декабря 2023 года у компании появился собственный ресторан, в котором больше не работают люди.

Роботы также должны помогать людям по дому.


«Я ожидаю автоматизацию работ по домашнему хозяйству. Эта автоматизация уже произошла за последние 10–20 лет. В будущем роботы смогут выполнять еще более сложные задачи», — объясняет Антон Шейбельмассер, директор Института Робототехника в Клагенфурте.

По его словам, робототехника, оснащенная датчиками и искусственным интеллектом, может оказать еще лучшую поддержку людям в домашнем хозяйстве. Роботы смогут выполнять более сложные задачи, чем стиральные машины, плиты или кухонные приборы.

С помощью искусственного интеллекта или нейронных сетей можно обучить робота широкому спектру действий, которые раньше было трудно запрограммировать. Простой робот-газонокосильщик, который целый день ездит по прямым дорожкам, может стать устройством, объединяющим в себе гораздо больше функций. Например, он может подстригать кусты. Проще говоря, люди смогут указывать машине, что делать.

По оценкам Всемирного экономического форума, 40% домашней работы может быть автоматизировано в ближайшие 10 лет. У людей появится больше времени для других задач. Некоторые задачи легко автоматизировать: роботы-пылесосы и роботы для мытья окон уже помогают с уборкой. Однако, по мнению Всемирного экономического форума, роботы помогут еще больше в другой области: благодаря робототехнике можно автоматизировать до 59% покупок продуктов питания.


«Автономность устройств будет значительно увеличена — например, в виде интеллектуального помощника для покупок. Холодильник делает заказ автоматически, а затем движущаяся или летающая роботизированная система забирает продукты у двери и доставляет их в холодильник», — объясняет Шейбельмассер.

При уходе за пожилыми родственниками необходимо автоматизировать не менее 35% задач. Чтобы помочь роботам лучше понять, как поживают люди, нуждающиеся в уходе, южнокорейские исследователи недавно представили специальную маску для лица. Она считывает движения по выражению лица и помогает искусственному интеллекту лучше понимать человеческие эмоции. Таким образом, искусственный интеллект может вывести робототехнику на новый уровень.


«Я думаю, что в будущем роботы смогут выполнять и более сложные задачи: от мытья тела до одевания или загрузке и разгрузке стиральной машины», — объясняет Шейбельмассер.

#техника #технологии #робототехника #роботы
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