Бывший менеджер авиапроизводителя Boeing не хочет летать на пассажирском самолете 737 Max. Он знает, как строились эти самолеты.

Эд Пирсон был менеджером Boeing во время производства пассажирских самолетов 737 Max. Из компании он ушёл в 2018 году. Перед этим специалист предупредил начальство об упадке морального духа сотрудников и плохом контроле качества производственного процесса. Затем произошли две катастрофы Max 8 со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах. Пирсон дал показания перед Конгрессом США о злоупотреблениях в компании, свидетелем которых он стал, работая на своем посту. Boeing 737 Max на заводе в Рентоне. Фото: REUTERSВ 2022 году на Боинге 737, летевшем из Лидса в Амстердам, в полете открылся грузовой люк. Самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе 18R в Амстердаме после 50-минутного полета. Открывающаяся внутрь правая передняя грузовая дверь была частично открыта, сообщает Airlive.net. По данным KLM Royal Dutch Airlines, внутреннее расследование показало, что люк на самолете рейса KL 1542 над Северным морем открылся из-за технической проблемы. Пассажирам и экипажу ничего не угрожало. Также не было риска выпадения груза или сумок.

Это не первый раз, когда люк открывается в полете. В 1974 году турецкий DC10 разбился из-за неправильно закрепленного грузового люка. Он разорвался, что привело к взрывной декомпрессии. Внезапное падение давления разорвало важные тросы и запасные тросы управления, в результате крушения погибло 346 человек.

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В начале 2024 года произошел еще один инцидент, хотя и с менее драматичным исходом. Во время полета у 737 Max оторвалась дверь. Никто не пострадал. Рейсы всех самолетов были приостановлены на время расследования инцидента. Оказалось, что дверь была неправильно закреплена болтами.

В интервью изданию Politico Пирсон рассказал о времени, проведенном в компании, и о том, почему он никогда не стал бы летать на Max. Например, он рассказал случай о перелете из Сиэтла в Нью-Йорк. Пирсон купил билет на самолет, при этом уточнив, что это не Max. Однако когда он поднялся на борт, то понял, что находится в 737 Max.



«Стюардесса не хотела, чтобы я покидал самолет. Но лететь на нем было небезопасно, и мне пришлось это сделать», — сказал Пирсон.

Экс-менеджер объяснил в интервью, как производство изменилось с 2017 по 2018 год:



«У нас были проблемы в цепочке поставок двигателей. Затем у нас возникли проблемы со многими другими деталями».

В конечном итоге, как объясняет Пирсон, произошли такие огромные задержки поставок комплектующих, что на заводе все пошло наперекосяк. Он также раскритиковал американское агентство по авиационной безопасности FAA, которое не контролировало производство на заводе. Бывший менеджер отметил и неуважительное отношение руководства компании к сотрудникам.

Сейчас Пирсон работает в некоммерческой организации Foundation for Aviation Safety. Организация требует, чтобы все самолеты Max подвергались тщательной проверке.