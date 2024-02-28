Компания HMD анонсировала телефон-раскладушку на выставке MWC в Барселоне. HMD намекает на возвращение культового сотового телефона.

Финская компания HMD Global, основанная в 2016 году, занимается разработкой и продажей смартфонов и функциональных телефонов под брендом Nokia. На выставке MWC в Барселоне компания HMD анонсировала новую мультибрендовую стратегию.

Изображение из открытых источниковСтратегия предполагает, что HMD выведет на рынок новые смартфоны под собственным брендом, продолжит продавать сотовые телефоны Nokia и привлечет компании-партнеры для совместной разработки устройств.

Первым партнером в рамках новой стратегии является Mattel. Вместе с производителем игрушек HMD хочет вывести на рынок новый телефон-раскладушку. В устройстве не будет много новых функций. HMD хочет обеспечить некую «тишину и покой среди цифрового шума и помех» с помощью телефона.

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По информации HMD, «функциональный ретро-телефон» будет стильным. Старый дизайн придаст изюминку устройству и «столь необходимую цифровую детоксикацию». HMD утверждает, что это будет «самым модном аксессуаром лета 2024 года». Соответственно, и выход на рынок запланирован на лето 2024 года. Мало что известно о точной дате выпуска и стоимости.

Mattel — не единственная компания-партнер, с которой HMD хочет вывести на рынок смартфоны или функциональные телефоны. Поклонники бренда могут рассчитывать на «выдающийся выбор интересных новинок», сообщает HMD.

В 2024 году появятся и новые сотовые телефоны под брендом Nokia. HMD намекнула на возвращение культового телефона. Компания также хочет вывести на рынок сотовые телефоны, которые будет легче ремонтировать. Замену дисплея можно будет легко выполнить дома самостоятельно.