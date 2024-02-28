Исследователи из Литвы и других европейских стран разработали метод, цель которого — облегчить обучение программированию с помощью геймификации и искусственного интеллекта (ИИ).

Из-за сложности обучение программированию представляет собой проблему для многих заинтересованных сторон. Геймификация сочетается с искусственным интеллектом для оптимизации процесса обучения.

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Этот подход был разработан исследователями из Литвы и других стран. Цель состоит в том, чтобы сделать обучение с помощью этого метода таким же увлекательным, как видеоигра, и повысить мотивацию и успех в обучении.

Геймификация — это сочетание методов обучения с традиционными игровыми элементами. Опыт обучения должен быть индивидуально адаптирован к обучающемуся, начиная с определения текущего уровня знаний и последующей постановки цели.

ИИ или учитель постоянно следят за прогрессом учащегося. Очевидно, что персонализация помогает максимизировать эффективность обучения и позволяет учащемуся совершенствоваться в меру способностей.

По мнению исследователей, современные методы обучения не успевать за постоянно меняющимся миром программирования.

Исследователи уже протестировали геймификацию программирования в Литве. В рамках специальной программы учителя смогли использовать этот метод для приобретения новых IT-навыков. Об этом пишут местные СМИ.

Реакция была положительной, и учителя даже выразили готовность внедрить этот метод в своих школах. Исследователи расценили это как положительный знак для своего метода и планируют в дальнейшем интегрировать его в систему образования.