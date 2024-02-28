Новая модель искусственного интеллекта Google Genie может произвести революцию в игровой индустрии. Модель предназначена для создания простых 2D-игр.

Google, возможно, произведет, революцию в игровой индустрии с помощью новой ИИ-модели Genie. Технический гигант представил Genie, искусственный интеллект «генеративной интерактивной среды». Это небольшая языковая модель или ИИ-инструмент для создания изображений или видео. В Genie созданные картинки, изображения, фотографии и даже эскизы станут игровыми мирами. Это означает, что можно создать 2D-игру в стиле Super Mario.

Изображение из открытых источниковДля обучения Genie было использовано более 200 000 часов видеоматериалов из интернета. По мнению команды Google Deepmind, одного изображения достаточно для создания полностью интерактивной среды. Это решение должно дать геймерам возможность самостоятельно создавать виртуальные миры для простых игр.

На странице анонса продукта Google Deepmind представляет несколько вариантов использования инструмента. Игровая среда может быть создана с помощью искусственного интеллекта Imagen 2 от Google и преобразована в игровые миры с помощью Genie. Демонстрационные GIF-файлы также включают рисунки птиц, которые могут прыгать через блоки благодаря Genie.

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Благодаря обучающему материалу из интернета Genie знает механику виртуальных миров. Поэтому персонажи могут без проблем прыгать и бегать. Более сложная игровая механика, такая как враги, которых нужно победить, или даже цель в шутере, похоже, отсутствует.

Разрешение тоже не самое лучшее. Это связано с тем, что обучающий материал Genie имеет крайне низкое разрешение (160 на 90 пикселей) и частоту кадров (десять кадров в секунду). Созданные игры работают с низким разрешением и только одним изображением в секунду.

Итак,тенденция к использованию ИИ отчетливо видна и в индустрии видеоигр. В будущем станут возможными полноценные диалоги с использованием больших языковых моделей и искусственного интеллекта, преобразующего текст в речь. На YouTube-канале Alystria AI уже представлены моды, позволяющие имитировать полноценные разговоры с персонажами во многих ролевых играх.



Nvidia также работает над аналогичной моделью ACE. И ACE, и Genie все еще находятся в разработке и доступны только тестировщикам.



