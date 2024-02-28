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kosmos_news
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
DDoS-атака на сайт привела к нежелательному трафику. 190 терабайт данных было передано всего за четыре дня.

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DDoS-атака (распределенный отказ в обслуживании) обычно представляет собой кибератаку, направленную на то, чтобы остановить работу веб-серверов, онлайн-сервисов или целых сетей. Это делается посредством большого количества запросов, которые призваны перегрузить систему и тем самым нарушить доступность сайта.Изображение из открытых источниковСообщается, что такая DDoS-атака привела к тому, что владелец сайта получил от своего хоста высокий счет на оплату услуг. Об этом случае поделился сам пользователь, с ником liubanghoudai24 на форуме Reddit. За четыре дня DDoS-атака увеличила трафик до 190 терабайт.

Разумеется, это существенно больше, чем включено в тариф пользователя. Веб-хостинг Netlify взимает около $55 за каждые 100 гигабайт. В данном случае сумма составила $104 500. Обычно сайт посещали всего около 200 человек в день. Сайт никогда не превышал объем трафика в десять гигабайт в месяц.

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Пользователь liubanghoudai24 связался с представителями Netlify. Сообщалось, что провайдер обычно взимает 20% от суммы счета, если из-за DDoS-атаки возникает чрезмерный объем данных. В его случае хостинг снизил цену до пяти процентов.

Это все равно немаленькая сумма - больше $5000. Мужчина просто получил электронное письмо, в котором сообщалось, что он приобрел "дополнительный пакет из-за увеличения пропускной способности".

Пользователь обнародовал проблему через портал Hacker News. Генеральный директор Netlify Боб Фанк заявил, что служба поддержки его компании уже связалась с пользователем и сообщила, что ему не придется оплачивать счет.

Он также сообщил, что Netlify стремится поддерживать работу сайтов даже в случае необычных всплесков трафика. Соответствующие счета впоследствии будут аннулированы, если пользователь не будет виноват. На вопрос, отказалась ли Netlify от этого счета, даже если бы история не стала известной, Фанк ответил, что за последние девять лет он отказался таким образом от множества счетов.

#технологии #сайт #ddos-атака
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