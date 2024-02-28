Массовые увольнения в IT-индустрии наблюдаются уже несколько месяцев. Марк Цукерберг не считает, что отношение к этому имеет развитие новых технологий искусственного интеллекта.

Технологическая отрасль находится в фазе коррекции – по крайней мере, когда дело касается персонала. За последние два года IT-компании расстались с бесчисленным количеством сотрудников. Марк Цукерберг рассказал о причинах сокращений в подкасте Morning Brew Daily. По его словам, индустрия все еще адаптируется к постпандемической реальности.

Изображение из открытых источниковЦукерберг говорит о двух волнах увольнений. На первом этапе компании избавились от сотрудников, которых наняли из-за планов расширения во время пандемии. Тогда, 3-4 года назад, акции технологических компаний зафиксировали резкий скачок продаж, поскольку всё переместилось в интернет из-за ограничений. Однако после пандемии эта тенденция снова пошла на убыль. Сотрудники стали не нужны. С ними пришлось расстаться.

Во второй волне увольнений компании были больше озабочены повышением эффективности производственных процессов.

реклама «Конечно, это было очень тяжело, но мы уволили множества талантливых людей, которые были важны для нас», — сказал Марк Цукерберг в интервью.

Однако, по его словам, экономия бюджета делает компанию более эффективной. Акционеры были удовлетворены. С тех пор как компания Цукерберга объявила «Год эффективности» и уволила десятки тысяч сотрудников, цена акций поднялась до нового исторического максимума. Такие компании, как Amazon, Microsoft и Google, также продолжают увольнять сотрудников, несмотря на высокие прибыли. Меры по реструктуризации технологических компаний приводят к экономии затрат и в то же время приносят рекордные доходы.

Когда Марка Цукерберга спросили о том, в какой степени ИИ стал решающим фактором в массовых увольнениях, он отреагировал довольно скептически: