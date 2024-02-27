BTC поднимается выше $57 000. Спотовые ETF, которые были одобрены в США в январе, устанавливают новые рекорды и, вероятно, выступают в качестве ключевого ценового драйвера.

Вечером 27 февраля цена первой криптовалюты протестировала уровень $57 000. Курс биткоина стремительно растет со вчерашнего дня. В 24-часовом тренде BTC вырос почти на 11%.

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Американские спотовые биткоин-ETF, которые вчера побили свои предыдущие рекорды по показателю вложенных в них средств, вероятно, вносят значительный вклад в огромный рост курса. Как сообщает эксперт по ETF Эрик Балчунас, объем их торгов вырос до $2,4 млрд. Это соответствует удвоению по сравнению с предыдущим средним значением. На инвестиционный актив BlackRock IBIT пришлось более половины объема с объемом торгов - $1,3 млрд.

iShares Bitcoin Trust — самый быстрорастущий биткоин-ETF. Балчунас также заметил еще одну тенденцию: новые инвестиции в ETF особенно популярны по понедельникам.

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Между тем MicroStrategy расширила свой криптовалютный портфель в воскресенье. Американская компания приобрела 3000 биткоинов. Теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт ранее прогнозировал, что биткоин вырастит до $120 000 к 2025 году. Теперь он скорректировал прогноз и ожидает цену в $200 000 за 1 BTC.

Остальная часть крипторынка также торгуется в зеленой зоне. Весь рынок увеличился примерно на 8,50% со вчерашнего дня и сейчас составляет более $2,15 трлн. Ethereum также демонстрирует рост. Актив взлетел на 6,30% в дневном тренде и на 11,80% в недельном тренде; вечером 27 февраля монета торгуется на уровне $3250.

Многие другие криптовалюты растут еще более значительно. Только среди 100 крупнейших монет два проекта зафиксировали более 50-процентную прибыль за последние 24 часа — облачная платформа Theta и мем-токен Pepe.

Pyth, решение для масштабирования биткоина Stacks и мем-токен Bonk также зафиксировали значительный рост. В недельном тренде Pepe прибавил 81%.