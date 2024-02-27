Компании из Поднебесной задали тон на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Их продукция вне конкуренции.

В Барселоне в эти дни проходит крупнейшая в мире выставка смартфонов и мобильной электроники. В огромных залах демонстрируют свои новинки и китайские производители сотовых телефонов. Судя по всему, всё внимание уделено продукции именно компаниям из Поднебесной. Фото: APA/AFP/PAU BARRENASamsung из Южной Кореи, а также крупные американские компании Google, Apple и Microsoft традиционно не используют MWC для презентаций. Они вообще не часто посещают такие мероприятия для демонстрации новинок. Таким образом, в Барселоне у компаний из Китая практически нет конкурентов.

Европе больше нечего противопоставить производителям из Азии. MD Global, финская компания, которая до недавнего времени производила смартфоны Nokia, дистанцировалась от культового бренда и теперь продает сотовые телефоны под своей собственной торговой маркой.

реклама

Было представлено устройство среднего класса, выход которого на рынок запланирован на лето. HMD Global заявляет, что «продолжит производить телефоны Nokia». Однако срок действия лицензионного соглашения на права на товарный знак истекает.

Присутствие финской компании на выставке относительно скромное. А вот выставочные стенды Xiaomi, Honor, Motorola и ZTE демонстрируют действительно интересные новинки.

Помимо новейших флагманских сотовых телефонов, здесь представлены футуристические концепции смартфонов, а также целая армада сетевой и умной бытовой техники. В этом году лидером является Xiaomi. Китайская технологическая группа привезла в Барселону свой первый электромобиль. Электрический роскошный седан SU7 составит серьезную конкуренцию Porsche и Tesla, заявила компания.

Фото: XiaomiПреимущество будет достигнуто, в частности, благодаря собственной операционной системы HyperOS, которая отвечает за информационно-развлекательную систему автомобиля. HyperOS также используется на сотовых телефонах Xiaomi.

Если прогнозы верны, то, вероятно, именно программное обеспечение, а не аппаратное обеспечение будет определять будущее мобильных устройств. Основное внимание уделяется одному: искусственному интеллекту (ИИ).

В этой сфере китайские компании пока не доминируют. Совсем наоборот: в этой области в настоящее время лидируют OpenAI и Microsoft с ChatGPT, а также Google и Samsung, которые оснащают свои смартфоны функциями искусственного интеллекта. Apple вскоре оснастит свои iPhone искусственным интеллектом.

Китай может оказаться лидером в секторе аппаратного обеспечения, как показывают новые продукты, презентованные в Барселоне. Однако у них не было никаких признаков революционных ИИ-решений. Если Google, Samsung и Apple действительно удастся привлечь клиентов с помощью функций искусственного интеллекта, китайским компаниям будет сложно закрепиться на европейском рынке.