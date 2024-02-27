На выставке мобильной связи MWC в Барселоне привлек внимание электромобиль SU7 Max от Xiaomi. Это первый электрокар производителя смартфонов.

На выставке мобильной связи MWC в Барселоне обычно все внимание уделено смартфонам, умным часам и прочим гаджетам. Однако в этом году гости мероприятия заинтересовались выставленным на подиуме автомобилем, а именно электромобилем от Xiaomi.

Изображение: Xiaomi Автомобиль можно увидеть на выставочном стенде производителя мобильных телефонов. Целый день он вращается на платформе. Подойти очень близко к машине нельзя; естественно, невозможно посидеть в салоне или даже потрогать авто.

Ажиотаж вокруг электрического спорткара настолько велик, что Xiaomi пришлось ограничить доступ к выставочному стенду вскоре после открытия. Образуется длинная очередь из желающих полюбоваться и сфотографировать автомобиль.

Изображение: Xiaomi Xiaomi SU7 Max выглядит изящно и своими изогнутыми и спортивными линиями чем-то напоминает Tesla Model S. Электромобили от Tesla и Porsche являются транспортными средствами, с которыми авто Xiaomi хочет конкурировать.

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Электромобиль производителя сотовых телефонов определенно не будет дешевым – это видно с первого взгляда. Официальные цены для Китая и Европы не объявлены. В любом случае, на низкую цену рассчитывать не стоит.

Изображение: Xiaomi Ключевые характеристики Xiaomi SU7 Max:

Мощность: 495 кВт/673 л.с.

Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,78 секунды

Крутящий момент: 838 Нм

Привод: полный привод

Емкость аккумулятора: 101 кВтч (архитектура 800 В)

Дальность: 800 километров (CLTC)



На MWC компания Xiaomi представила новые смартфоны высокого класса, работающие на пользовательском интерфейсе HyperOS — собственной адаптации Android. Информационно-развлекательная система электромобиля также должна работать под управлением HyperOS.

Изображение: Xiaomi Это решение должно обеспечить взаимодействие между смартфоном и автомобилем. Например, экран мобильного телефона можно отразить прямо на экране центральной консоли. Смартфоном и автомобилем можно будет управлять с помощью сенсорного ввода.

Несмотря на то, что Xiaomi SU7 Max презентует электрокар в Барселоне, технологическая группа не сказала ни слова о том, выйдет ли автомобиль вообще на европейский рынок.