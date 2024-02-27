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kosmos_news
Bybit: Ethereum - крупнейший криптоактив для институционалов
Ethereum занял наибольшую долю среди криптовалют в инвестиционных портфелях финансовых учреждений. ETH достиг цены в $3200 на криптобиржах впервые почти за два года.

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Площадка Bybit сообщает в новом отчете, что Ethereum преобладает в портфелях институциональных инвесторов и финансовых учреждений. На это есть масса причин (например, скоро выйдет обновление Dencun). Интерес к активу способствует росту его стоимости: 27 февраля, впервые за почти два года, за монету дают больше $3200.
Изображение из открытых источниковПоследний раз ETH торговался на этих уровнях в апреле 2022 года — незадолго до того, как крах Terra/LUNA затянул криптоиндустрию в криптозиму. Тогда же произошел разворот процентных ставок в США.

Теперь Ethereum вернулся к уровню выше $3000. Актив показал высокие темпы роста и, следовательно, сейчас он примерно на 40% ниже своего максимума в $4891. Он был достигнут в ноябре 2021 года.

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За последний год Ethereum вырос в процентном отношении не так сильно, как биткоин (74% против 110%), но за последние несколько месяцев его темпы роста поразительны. ETH вырос на 26% с начала 2024 года, биткоин — примерно на 18%. Это может указывать на то, что Ethereum имеет большой потенциал роста в этом году.

Ethereum предстоит важное обновление в марте 2024 года, то есть в следующем месяце. Так называемое обновление Dencun является одним из наиболее значительных событий с момента апгрейда Merge, когда Ethereum перешел с Proof-of-Work на Proof-of-Stake.

Обновление Dencun, которое, как ожидается, состоится 13 марта, направлено на улучшение масштабируемости и эффективности сети. Это обновление направлено на улучшение функциональности сети, особенно с точки зрения безопасности и эффективности обработки данных. В рамках подготовки были проведены испытания в тестовой сети Holesky, которые прошли успешно. Кроме того, Dencun продвигает решения по снижению зависимости валидаторов от доверенных ретрансляторов. Апгрейд способствует внедрению дальнейших технических улучшений.

#криптовалюты #ethereum #рынок
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