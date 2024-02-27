Посадочный модуль «Одиссей» (Odysseus) компании Intuitive Machines вскоре потеряет способность связываться с Землей. В провале миссии, как стало известно 27 февраля, замешан человеческий фактор.

В пятницу вечером, 23 февраля, впервые в истории космоса частной компании удалось высадиться на Луну. Однако не все пошло по плану. Модуль «Одиссей» от компании Intuitive Machines опрокинулся при приземлении. Сообщалось, что он застрял в лунном грунте.

Фото: REUTERS/Intuitive MachinesНеудачная посадка всё-таки привела к преждевременному завершению миссии. Как сообщает Intuitive Machines, связь с посадочным модулем будет потеряна, как только солнечные панели перестанут получать солнечный свет. Это должно произойти сегодня, во вторник, 27 февраля.

Согласно новым данным, причиной неудачной аварийной посадки модуля стала человеческая ошибка. На самом деле «Одиссей» был оснащен современной лазерной навигационной системой. Она должна обеспечить точные данные о скорости, направлении и положении аппарата. Чтобы лазеры не представляли опасности для глаз конструкторов, перед полетом их отключили. При этом, отключили с помощью физического переключателя. Активировать этот лазер можно только вручную – именно это забыли сделать перед началом полета.

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Команде пришлось импровизировать. К системе временно подключили экспериментальную навигационную систему НАСА — пока «Одиссей» уже заходил на посадку. В конечном итоге это привело к жесткой посадке.

Очередной зонд не смог мягко приземлиться на Луне. Напомним, летом прошлого года на поверхность Луны не смог приземлиться российский модуль.