Кабели Apple USB-C отличаются высоким качеством.

Кабель USB-C длиной один метр стоит €79. Речь идет об оригинальном кабеле от Apple, с помощью которого можно наилучшим образом зарядить новый iPhone 15 Pro. За более длинный вариант (1,8 метра) придется заплатить €149. Оправданы ли эти цены?

Изображение из открытых источниковКомпания Lumafield присмотрелась к кабелю Apple. Они использовали собственный инструмент для исследования оригинального кабеля USB-C (Thunderbold 4) и смогли раскрыть некоторые секреты продукта. Компания также сравнила кабель с более дешевыми альтернативами.

Кабель Thunderbold 4 может передавать данные со скоростью 40 гигабит/секунду и заряжать устройства с электрической мощностью до 100 Вт. Кабель содержит 3 типа линий, которые обеспечивают различные функции зарядки и передачи данных.

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Экранированные коаксиальные кабели отвечают за высокоскоростную передачу данных. Экранирование защищает передачу данных, отводя сигналы помех через заземление.

По сравнению с кабелем Apple кабель USB-C от Amazon работает хуже. Он поддерживает только максимальную скорость передачи данных 480 мегабит/секунду и зарядку до 60 Вт. Однако по цене он примерно в 24 раза дешевле — €6,30 (за 1,83 метра). Кабель Amazon имеет гораздо более простую структуру. Он имеет всего 12 контактов передачи вместо 24.

По словам экспертов, следует проявлять осторожность при использовании дешевых кабелей, в которых заявлена высокая скорость передачи. Предполагается, что кабель USB-C от NiceTQ будет передавать около 10 гигабит в секунду, но, согласно исследованию, он имеет соединения только со скоростью USB 2.0 (480 мегабит в секунду).

Любопытен и исследованный кабель от производителя ATYFUER. Хотя он имеет 24 контакта передачи, как и кабель Thunderbold 4, что говорит о высокой скорости передачи, подключено только 12 из них.